Життя до аварії на ЧАЕС. Як сталкери подорожують крізь час

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Сталкер "Поліський" разом з кількома іншими нелегалами Чорнобильської зони відчуження відновлює квартири у Прип'яті і намагається повернути їх в атмосферу до аварії 1986 року.

Тепер у зруйнованих часом і мародерами прип'ятських багатопеверхівках можна несподівано натрапити у затишні кімнати з килимами і плакатами Цоя на стінах. Так працює сталкерська "машина часу".

Утім, самі вони зізнаються: коли з такої кімнати дивишся крізь вікно на мертву Прип'ять, стає не по собі.