Радіація і загибель військових США: чим налякали хакери, які зламали сайт Нацполіції

Автор фото, УНІАН

23 вересня хакери зламали сайт Національної поліції, після чого розмістили низку неправдивих повідомлень на сторінках регіональних управлінь.

Десь лякали витоком радіації, а десь повідомили про загибель американських військових на українському полігоні.

"Сьогодні об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Нацполіції. У зв'язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація", - повідомила поліція на Facebook.

Офіційний сайт поліції тимчасово відключений, тому правоохоронці порадили слідкувати за сторінками у Telegram та Facebook.

Фейк про радіацію

Найгучніше розійшлась інформація про нібито запровадження у місті атомників Вараш на Рівненщині надзвичайного стану через викид радіації й аварію на атомному блоці.

Багато видань одразу передрукували це повідомлення, його запостили у себе у Facebook навіть відомі релігійні керівники області.

Таке ж повідомлення опублікували на зламаному сайті міської ради Вараша.

Автор фото, РАЕС

Згодом поліція спростувала це повідомлення.

"Публікація на нашому офіційному сайті про введення режиму надзвичайного стану у Вараші не відповідає дійсності — на сайт здійснюється гакерська атака. Над проблемою вже працюють", - заявила речниця поліції Рівненщини Юлія Юстицька.

Заперечили будь-які проблеми й на самій атомній станції.

Крім того, саме атомники заявили, що сайт міської ради зламаний та більше не працює.

Одночасне зламування сайту і поліції, і сайту міської ради свідчить про глибоку продуманість операції. Але зламати сайт атомної станції не вдалось.

Фейк про загиблих військових США

На сайті поліції Херсонщини з'явилось повідомлення, що на полігоні загинули американські військові радники.

Повідомлялося, що це трапилось о 8-ій ранку на території військового полігону Олешківського району.

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, Навчання на Миколаївщині

Як вказує "МагноліяТБ", навіть цитували начальника Олешківського відділення поліції Вадима Ковальчука.

Начебто артилерійський снаряд потрапив в бункер, в якому американські військові радники спостерігали за ходом навчання. В результаті 8 осіб від отриманих травм померли на місці події.

"Сьогодні об 11:45 на офіційному сайті ГУНП в Херсонській області з'явилась інформація "На Херсонщині поліція з'ясовує обставини загибелі американських військових радників". Офіційно повідомляємо, що дана інформація є фейком і не відповідає дійсності", - згодом повідомила поліція у Facebook.

На півдні України саме проходили міжнародні військові навчання, тому фейк швидко поширили місцеві ЗМІ.