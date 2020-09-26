Катастрофа літака під Чугуєвом: помер поранений курсант

Автор фото, UNIAN

Курсант, поранений під час аварії транспортного літака Ан-26, який напередодні розбився під Чугуєвим на Харківщині, помер у лікарні. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Це один з двох курсантів, яких після аварії доправили у лікарню.

Стан іще одного курсанта - не критичний, повідомляв вранці голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Як повідомляє кореспондентка ВВС з Харкова, постраждалому курсанту 20 років, він навчається на третьому курсі. Його ушпиталили з множинними забоями та струсом головного мозку. Загрози його життю немає, стан його стабільний. Медики розраховують виписати його додому наступного тижня.

Усього в катастрофі загинули 26 людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

​​"Учора внаслідок страшної трагедії - падіння літака Ан-26 біля Чугуєва - Україна втратила 26 своїх достойних синів. 25 загинули на місці і один - від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні. Молимося за його якнайшвидше одужання", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу президента.

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Раніше повідомляли про загибель 22 людей і пошуки ще трьох.

Усього на борту було 27 осіб - спочатку повідомляли про 28, але згодом стало відомо, що одного курсанта не допустили на борт.

Володимир Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні у зв'язку з трагедією.

Для з'ясування обставин трагедії за дорученням президента України створили державну комісію під головуванням віцепрем'єр-міністра Олега Уруського.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України). До проведення розслідування залучені слідчі та експерти Нацполіції.

Загалом слідство розглядає 4 версії аварії - технічна несправність, неналежне виконання службових обов'язків членами екіпажу, неналежне виконання службових обов'язків особами, що відповідають за управління польотами, та неналежне технічне обслуговування літака та підготовка його до польоту.

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Літак здійснював навчальний політ. На борту були офіцери і курсанти Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці аварії працюють рятувальники, також розгорнули пункт психологічної допомоги родичам загиблих, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася під час заходу на посадку. Літак впав і загорівся.

Двоє людей, що вижили, вистрибнули, коли літак був низько над землею. Про це на брифінгу заявив губернатор області Олексій Кучер.

Аварія сталася близько 21:00 у п'ятницю.