Китай "змушує" сотні тисяч тибетців йти до трудових таборів - доповідь

Китай примушує сотні тисяч людей у ​​Тибеті відправлятися до навчальних центрів військового типу, які, на думку експертів, схожі на трудові табори.

Про це йдеться в доповіді Фонду Джеймстаун, яка базується на повідомленнях державних ЗМІ, політичних документах та супутникових знімках, які підтвердило інформаційне агентство Reuters.

Дослідження також порівнює ситуацію з о"освітніми центрами" для етнічних уйгурів у регіоні Сіньцзян.

Влада Китаю поки не коментує висновки.

Поштовх до перекваліфікації тибетських сільських робітників тісно пов'язаний з обітницею президента Сі Цзіньпіна ліквідувати бідність у Китаї цього року.

Віддалений, переважно буддистський регіон Тибет є автономним районом Китаю. Китайську владу звинувачують у придушенні там культурної та релігійної свободи. Пекін натомість заявляє, що сприяє прогресу та розвитку.

Президент Тибету в еміграції Лобсанг Сангай був серед тих, хто раніше стверджував, що тибетців примушують відправлятися до трудових таборів та навчальних центрів для "освіти".

Проте масштаб програми, описаної в цьому дослідженні, виявився набагато більшим, ніж очікувалося

Якими є висновки доповіді?

У звіті, автором якого є незалежний дослідник Тибету та Сіньцзяну Адріан Зенц, йдеться про те, що 500 тисяч людей, переважно фермерів та скотарів, пройшли через навчальні центри за перші сім місяців 2020 року. Влада встановила квоти на масовий переїзд цих працівників у Тибеті та в інші частини Китаю.

Згідно з планами китайського уряду, навчання має розвивати "трудову дисципліну, китайську мову та трудову етику".

Автор фото, AFP/Getty Images Підпис до фото, Tibet has supporters of around the world

За даними дослідження, навчальні програми призводять до того, що більшість робітників опиняються на низькооплачуваних робочих місцях, зокрема у текстильній індустрії, будівництві та сільському господарстві.

"В контексті дедалі більшої асиміляційної політики етнічних меншин у Пекіні, цілком ймовірно, що ця політика сприятиме довгостроковій втраті мовної, культурної та духовної спадщини", - попереджає дослідження.

Чи схоже це на те, що роблять з мусульманами-уйгурами?

У звіті йдеться про те, що ця програма схожа на схеми праці у бунтівній провінції Сіньцзян, де китайську владу звинувачують у масових затриманнях переважно мусульманського уйгурського населення.

"Як в Сіньцзяні, так і в Тибеті державне обмеження масштабів бідності здійснюється за схемою "зверху вниз", яка розширює соціальний контроль уряду за родинами", - йдеться в повідомленні.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Виправні табори Китаю

У Сіньцзяні Китай звинувачують у затриманні сотень тисяч мусульман. Пекін заявляє, що створені для них табори - це професійно-технічні школи, необхідні для боротьби з тероризмом та релігійним екстремізмом.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Китай наполягає, що центри утримання уйгурів, як цей у місті Кашгар, є професійно-технічними навчальними закладами

Проте у дослідженні Фонду Джеймстаун підкреслюється, що в Тибеті схема праці є "менш примусовою", а деякі тибетці добровільно беруть участь у ній і їхні доходи зростають.

Попри ці відмінності від ситуації з уйгурами в Сіньцзяні, у звіті є висновок, що "системна присутність чітких показників примусу та індоктринації в поєднанні з глибокою та постійною зміною способів існування є великою проблемою".