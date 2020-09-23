Американські конвертоплани СV-22 Osprey: що вони робили над Києвом

Автор фото, УНІАН

У середу вдень над українською столицею пролетіли два конвертоплани Osprey CV-22 сил спецоперацій США.

Їх появу анонсувало американське посольство в Україні: "Сьогодні о 12:30, біля Арки Дружби народів та вздовж Дніпра, помахайте рукою літакам #CV22B, що пролітатимуть над Києвом!"

Автор фото, Укрінформ

Ці апарати брали участь у спільних навчаннях "Об'єднані зусилля-2020", під час яких Сили спецоперацій ЗСУ виконували спільні навчання зі спецпризначенцями США.

Facebook 352-го крила спеціальних операцій США (формування, до якого входять конвертоплани Osprey CV-22) навіть опублікував відео з їхнього борту при прольоті над Києвом.

Автор фото, 352d Special Operations Wing Підпис до фото, Так Київ виглядав з борту "Оспреїв"

"Дякуємо, Україно, за такі надзвичайні навчання!" - написали американські військові льотчики.

І додали, що чекатимуть на повернення до України для нових навчань з Повітряними силами і Силами спецоперацій ЗСУ.

На шляху до Києва Osprey CV-22 провели дозаправку в повітрі над акваторією Чорного моря.

Конвертоплани Osprey CV-22

Автор фото, УНІАН

Конвертоплани - літальні апарати, двигуни яких (найчастіше - гвинтові) можуть обертатися в різні боки, й працювати як вертикально (на підйом-посадку), так і горизонтально (безпосередньо для польоту).

Таким чином конвертоплани фактично поєднують якості вертольотів та літаків.

Bell V-22 Osprey - базова модель американських конвертопланів, які перебувають на озброєнні армії США з 2007 року.

Автор фото, УНІАН

Зокрема їх використовує морська піхота, флот та повітряні сили Сполучених Штатів, а також такі машини є у союзників американців - сухопутних військ Японії.

Відповідно до задач було розроблено кілька модифікацій цих машин.

Завдяки своїм якостям V-22 Osprey найчастіше використовуються для доправлення особового складу до важкодоступних регіонів, а також для евакуації бійців у складних умовах.

Автор фото, УНІАН

Ці конвертоплани використовувалися під час операцій в Афганістані, Іраку та Лівії.

У 2017 році під час евакуації наземних підрозділів в Ємені один з таких конвертопланів був пошкоджений при посадці. Пізніше його знищили самі американці, щоб він не дістався супротивнику.

Також саме на такій машині у 2011 році тіло вбитого Осами бен Ладена перевезли на борт авіаносця "Карл Вінсен", перш ніж його поховали у морі.

Зараз два Osprey CV-22 брали участь у спільних навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" в Україні, проліт над Києвом став своєрідним прощанням американських пілотів.

Автор фото, УНІАН

Повернення B-52

Також у середу в повітряний простір України знову увійшли американські стратегічні бомбардувальники В-52Н STRATOFORTRESS ("Стратосферні фортеці").

Їх супроводжували винищувачі Су-27 та МіГ-29 бригад тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України.

Автор фото, Командування Повітряних сил ЗСУ Підпис до фото, B-52 вже втретє над Україною за вересень

"Американські пілоти в інтеграції з українськими винищувачами створюють можливості колективної оборони і надають США, країнам НАТО та ключовим партнерам Альянсу стратегічні та операційні можливості для стримування країни-агресора", - повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Це вже третій проліт цих літаків над Україною - перші були 4 та 14 жовтня, також під прикриттям українських винищувачів.

У Генштабі України тоді повідомили, що такі патрулювання стануть регулярними.

Водночас поява американських бомбардувальників викликала значний резонанс у російських медіа - на ток-шоу каналу "Россия 1" їх назвали "відпрацюванням ядерних ударів по Севастополю".