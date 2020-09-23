В Росії збили гарматою Су-30. Це міг зробити інший винищувач

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Двомісний Су-30 - один з основних винищувачів російських Військово-космічних сил

Російський винищувач Су-30, який напередодні розбився під Твер'ю, міг помилково збити інший військовий літак РФ.

Про це повідомляють джерела російського агентства ТАСС і телекомпанії РЕН ТВ. Відразу ж після інциденту про це також писали профільні авіаційні канали у Telegram з посиланням на анонімне джерело.

Раніше повідомлялося, що літак упав з невстановлених причин, загиблих в аварії не було - обидва льотчики катапультувалися.

Уламки літака знайшли, а екіпаж евакуювали на аеродром.

Версія того, що сталося

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Су-35С - остання модифікація винищувача Су-27. Він має підвищену маневреність

Згідно з новими даними, під час навчань відпрацьовувався повітряний бій за участі іншого російського винищувача - Су-35С. Він не був озброєний ракетами, однак його гармата, як виявилося, була споряджена бойовими снарядами (за даними джерел, її помилково не розрядили перед навчаннями).

Су-35С, ймовірно, мав виконати фотопостріли - зафіксувати атаку на інший літак за допомогою спеціальної фотоапаратури.

Але, за повідомленнями джерел ТАСС і РЕН ТВ, замість фотофіксації винищувач відкрив вогонь на враження.

Причини цього не повідомляються.

BBC News направили офіційний запит до міністерства оборони Росії щодо ситуації.

Вогонь по своїх

Три роки тому на навчаннях "Захід-2017" російський ударний вертоліт помилково застосував бойові ракети повітря-земля по спецавтомобілю.

Автор фото, 66.ru Підпис до фото, Кадр з відео очевидця

Ймовірно, це був комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3", оснащений безпілотниками "Орлан".

У пресслужбі Західного військового округу РФ тоді визнали помилку і повідомили що "система наведення одного з вертольотів помилково захопила ціль".

В інтернеті тоді з'явилися кілька відеозаписів інциденту: зйомка обстрілу з двох різних точок, кадри наслідків удару, а також відеозапис, опублікований тільки в Telegram-каналі Mash (пов'язаним з виданням Life), на якому, як стверджується, зображені кадри з вертольота, що завдав удару.

На відеозаписах поруч з машиною було видно людей, але повідомлення про постраждалих у результаті того інциденту не надходили.