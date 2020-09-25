NASA хоче відправити на Місяць жінку

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NASA прискорює дослідження супутника Землі та сподівається налагодити безперервне вивчення Місяця до кінця десятиріччя.

Астронавти, яких відберуть, носитимуть ці надсучасні космічні костюми, які дозволяють легше рухатися, щоб проводити наукові експерименти.

Однак із першою жінкою на Місяці, яку знатимуть всі і кожен, і яка буде надихати увесь світ, поки що не визначилися.

У NASA тільки кажуть, що її виберуть з числа астронавтів, які вже побували на Міжнародній космічній станції.