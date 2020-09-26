Перші кадри аварії літака з курсантами під Харковом
Перші кадри аварії літака з курсантами під Харковом
Авіакатастрофа сталася поблизу міста Чугуїв на Харківщині. Літак АН-26, який виконував нічний навчальний політ, з невідомих причин впав під час приземлення за 2 кілометри від військового аеропорту.
На борту було 27 людей: 7 членів екіпажу та 20 курсантів. За даними на 8 ранку, 22 людини загинули, двоє - у шпиталі. Доля трьох людей невідома.
Загиблі курсанти навчалися справі штурманів, а керували польотом досвідчені пілоти.
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