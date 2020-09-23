"Він просто голова ОМОНу". Білоруси протестують після таємної інавгурації Лукашенка

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У Мінську та ще кількох великих містах Білорусі увечері почалися акції протесту, спровоковані таємною інавгурацією Олександра Лукашенка.

Акції проходять під гаслами "Жыве Беларусь", "Пішов геть, ти і твій ОМОН".

У білоруській столиці силовики розганяють демонстрантів, використовуючи водомети та сльозогінний газ, валять людей на землю і подекуди лупцюють.

Інтерфакс і Tut.by повідомили про затримання щонайменше 50 людей станом на 20.00 за київським часом. Представниця ГУВС Мінського міськвиконкому Наталія Ганусевич підтвердила агентству "Інтерфакс-Захід" використання водометів проти демонстрантів.

На знак протесту в соцмережах окремі користувачі оголошують себе або своїх домашніх тварин президентами Білорусі.

Сьогодні вранці Олександр Лукашенко провів інавгурацію на посаду президента Білорусі, яку ніхто не оголошував заздалегідь.

Першим про те, що Лукашенко вступив на посаду президента, повідомив Telegram-канал пресслужби президента "Пул первого".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Без послів та дотримання норм соціальної дистанції Лукашенко вшосте склав присягу.

Згодом про це повідомила державна агенція "Белта". Жодних трансляцій на державних каналах не було.

Церемонія, в якій брали участь білоруські чиновники та силовики, стала несподіванкою для журналістів, політиків та дипломатів. Про її початок дізнались тільки тоді, коли величезний кортеж Лукашенка проїхав перекритими центральними вулицями Мінська до Палацу незалежності.

Невизнання легітимності

Тим часом Німеччина, Чехія, Латвія та Данія вже заявили, що не визнають Олександра Лукашенка законно обраним президентом Білорусі.

"Навіть після сьогоднішньої церемонії, пан Лукашенко не може говорити про демократичну легітимність, яка потрібна для визнання його легітимним президентом", - заявив представник уряду Німеччини Штефан Зайберт.

"Лукашенко підтвердив свою нелегітимність, провівши таємну інавгурацію. Білорусі потрібні вільні і чесні вибори, демократично обраний президент. Сфальсифіковані вибори мають привести Лукашенка не в президентський палац, а в санкційний список Євросоюзу", - заявив очільник МЗС Данії Йеппе Кофод.

Пропустити Twitter допис, 1 Так выглядел разгон возле стелы сегодня. Против людей использовали водомет с цветной водой. pic.twitter.com/f9pASep1cc — TUT.BY (@tutby) September 23, 2020 Кінець Twitter допису, 1

Білоруська опозиція також відмовляється визнати легітимність Лукашенка і відверто глузує з таємної інаугурації.

"...Новий мандат народ йому не видав. Ця так звана інавгурація, звичайно, фарс. Насправді сьогодні Лукашенко просто пішов на пенсію", - заявила суперниця Лукашенка на виборах Світлана Тихановська.

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Влада застосовує водомети проти демонстрантів

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Водомети використовують воду з вмістом невідомої речовини

"Він просто голова ОМОНу, який без розпізнавальних знаків орудує на вулицях Білорусі, для купки бюрократів. Для нас, громадян Білорусі, для світової спільноти, він тепер ніхто. Прикра помилка історії і ганьба цивілізованого світу", - заявив колишній міністр культури Павло Латушко.

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Автор фото, Getty Images