Сеул: військові КНДР вбили і спалили чиновника Південної Кореї
Міністерство оборони Південної Кореї заявляє, що військові КНДР застрелили і спалили південнокорейського чиновника. За словами Сеула, співробітник департаменту рибальства зник з патрульного катера і пізніше його виявили в північнокорейських водах.
За версією Міноборони Південної Кореї, північнокорейці його застрелили, а потім облили тіло пальним і спалили. У своїх висновках Сеул посилається на численні дані розвідки.
Пхеньян поки що не прокоментував заяви Сеула.
З початку пандемії коронавірусу КНДР посилила охорону кордонів і, за деякими повідомленнями, запровадила політику стрільби на ураження, щоб не допустити проникнення Covid-19 в країну.
Версія Південної Кореї
У минулий понеділок співробітник департаменту рибальства Південної Кореї перебував на борту патрульного катеру за 10 кілометрів від кордону з КНДР, коли несподівано зник.
У катері залишилася його взуття, тож міноборони Південної Кореї робить висновок, що він намагався вплав утекти від якоїсь небезпеки.
За версією південнокорейської розвідки, північнокорейський патруль виявив чоловіка в рятувальному жилеті на наступний день, у вівторок.
Сеул вважає, що військові КНДР одягли протигази і допитували його на відстані, поки не надійшов наказ убити його. Чиновника, як стверджує Сеул, застрелили у воді, після чого його тіло підпалили. Міноборони Південної Кореї не виключає, що це могли зробити в рамках протикоронавірусних заходів.
Загиблому було 47 років, у нього залишилося двоє дітей, повідомляють в Сеулі.
Реакція сторін
Південна Корея назвала цей випадок актом жахливої жорстокості і зажадала від КНДР пояснень, а також покарання виконавців.
На думку кореспондента BBC в Сеулі Лори Бікер, північнокорейська влада готова піти на будь-які заходи, щоб не допустити проникнення коронавірусу до країни. Пхеньян готується до проведення масштабного військового параду, який має відбутися 10 жовтня в ознаменування 75-ї річниці заснування керівної Партії праці, і прагне не допустити того, щоб північнокорейська столиця стала епіцентром поширення інфекції.
У січні через Covid-19 КНДР закрила кордон з Китаєм. У липні державні ЗМІ повідомили, що влада країни підвищила режим надзвичайного стану до максимального рівня.
Командувач військового підрозділу США в Південній Кореї Роберт Абрамс повідомив у серпні, що КНДР створила на кордоні з Китаєм буферні зони шириною від 1 до 2 кілометрів, також мобілізували спеціальні загони для ліквідації будь-кого, хто спробує перетнути кордон.
На пресконференції в четвер представники південнокорейського міністерства оборони повідомили, що мають у своєму розпорядженні розвідувальні дані, на підставі яких змогли відтворити перебіг подій, пов'язаних з вбитим чиновником. Однак неясно, як були зібрані ці дані.
Військову гарячу лінію між КНДР та Південною Кореєю відключили в червні, а міжкорейський офіс зв'язку, створений для полегшення комунікації між сторонами, КНДР знищила. Але, за повідомленнями AFP, південнокорейські військові перехоплюють радіоповідомлення з півночі.
Якщо вбивство чиновника підтвердиться, це буде вже другий випадком, коли північнокорейські військові вбивають цивільного з Півдня. У липні 2008 року туриста з Південної Кореї застрелили в районі гори Кимгансан.