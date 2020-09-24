Сеул: військові КНДР вбили і спалили чиновника Південної Кореї

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Міністерство оборони Південної Кореї заявляє, що військові КНДР застрелили і спалили південнокорейського чиновника. За словами Сеула, співробітник департаменту рибальства зник з патрульного катера і пізніше його виявили в північнокорейських водах.

За версією Міноборони Південної Кореї, північнокорейці його застрелили, а потім облили тіло пальним і спалили. У своїх висновках Сеул посилається на численні дані розвідки.

Пхеньян поки що не прокоментував заяви Сеула.

З початку пандемії коронавірусу КНДР посилила охорону кордонів і, за деякими повідомленнями, запровадила політику стрільби на ураження, щоб не допустити проникнення Covid-19 в країну.

Версія Південної Кореї

У минулий понеділок співробітник департаменту рибальства Південної Кореї перебував на борту патрульного катеру за 10 кілометрів від кордону з КНДР, коли несподівано зник.

У катері залишилася його взуття, тож міноборони Південної Кореї робить висновок, що він намагався вплав утекти від якоїсь небезпеки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Південнокорейський острів Йонпхьондо розташований біля кордону з КНДР у водах Жовтого моря, щодо яких триває територіальна суперечка двох країн

За версією південнокорейської розвідки, північнокорейський патруль виявив чоловіка в рятувальному жилеті на наступний день, у вівторок.

Сеул вважає, що військові КНДР одягли протигази і допитували його на відстані, поки не надійшов наказ убити його. Чиновника, як стверджує Сеул, застрелили у воді, після чого його тіло підпалили. Міноборони Південної Кореї не виключає, що це могли зробити в рамках протикоронавірусних заходів.

Загиблому було 47 років, у нього залишилося двоє дітей, повідомляють в Сеулі.

Реакція сторін

Південна Корея назвала цей випадок актом жахливої жорстокості і зажадала від КНДР пояснень, а також покарання виконавців.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кордон КНДР з Китаєм закрили ще у січні, щоб не допустити поширення пандемії

На думку кореспондента BBC в Сеулі Лори Бікер, північнокорейська влада готова піти на будь-які заходи, щоб не допустити проникнення коронавірусу до країни. Пхеньян готується до проведення масштабного військового параду, який має відбутися 10 жовтня в ознаменування 75-ї річниці заснування керівної Партії праці, і прагне не допустити того, щоб північнокорейська столиця стала епіцентром поширення інфекції.

У січні через Covid-19 КНДР закрила кордон з Китаєм. У липні державні ЗМІ повідомили, що влада країни підвищила режим надзвичайного стану до максимального рівня.

Командувач військового підрозділу США в Південній Кореї Роберт Абрамс повідомив у серпні, що КНДР створила на кордоні з Китаєм буферні зони шириною від 1 до 2 кілометрів, також мобілізували спеціальні загони для ліквідації будь-кого, хто спробує перетнути кордон.

На пресконференції в четвер представники південнокорейського міністерства оборони повідомили, що мають у своєму розпорядженні розвідувальні дані, на підставі яких змогли відтворити перебіг подій, пов'язаних з вбитим чиновником. Однак неясно, як були зібрані ці дані.

Військову гарячу лінію між КНДР та Південною Кореєю відключили в червні, а міжкорейський офіс зв'язку, створений для полегшення комунікації між сторонами, КНДР знищила. Але, за повідомленнями AFP, південнокорейські військові перехоплюють радіоповідомлення з півночі.

Якщо вбивство чиновника підтвердиться, це буде вже другий випадком, коли північнокорейські військові вбивають цивільного з Півдня. У липні 2008 року туриста з Південної Кореї застрелили в районі гори Кимгансан.