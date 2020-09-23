Україна: "інавгурація" Лукашенка не означає визнання його легітимним президентом

Автор фото, Пресслужба президента Білолорусі

Україна вустами свого міністра закордонних справ Дмитра Кулеби повідомила, що сьогоднішня "інавгурація" Олександра Лукашенка не робить його легітимним президентом Білорусі.

Про це пан Кулеба повідомив у Twitter.

"Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня "інавгурація" О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави", - написав пан міністр.

Міністр закордонних справ є офіційним представником держави та має право виступати від її імені.

Цей його допис також поширила офіційна сторінка МЗС України у Facebook.

Пропустити Twitter допис, 1 Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020 Кінець Twitter допису, 1

Низка західних країн сьогодні вже заявили, що не визнають легітимність Олександра Лукашенка як президента Білорусі.

23 вересня без попередження у Мінську відбулась таємна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка, яку навіть не транслювало білоруське державне телебачення.

Офіційно пан Лукашенко набрав понад 80% голосів на виборах 9 серпня, проте дані з багатьох дільниць свідчать про перемогу опозиціонерки Світлани Тихановської.

З дня виборів у Білорусі проходять багатотисячні протести проти фальсифікації виборів.