Які країни не визнали інавгурацію Лукашенка. Список
23 вересня у Мінську відбулась таємна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Як на це відреагувала міжнародна спільнота?
Україна
Українську позицію напередодні ввечері озвучив очільник МЗС Дмитро Кулеба - за його словами, "інавгурація" Лукашенка не робить його легітимним президентом Білорусі.
"Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі й завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня "інавгурація" О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави", - написав пан міністр.
Ukraine has never interfered in internal affairs of Belarus & will always support the Belarusian people. Taking into account the election campaign & what followed, today’s “inauguration” of Lukashenko does not mean his recognition as a legitimate head of Belarusian state.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020
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США
У Сполучених штатах після звістки про таємну інавгурацію Лукашенка також заявили, що не вважають його легітимним президентом Білорусі.
"Вибори 9 серпня не були ані вільними, ані справедливими. Оголошені результати виборів були сфальсифіковані й нелегітимні. США не можуть вважати Олександра Лукашенка законно обраним лідером Білорусі", - йдеться в заяві Державного департаменту США.
Німеччина
Офіційний представник уряду Німеччини Штефан Зайберт зазначив, що показовим є вже сам факт того, що церемонія інавгурації проходила таємно.
За словами Зайберта, вибори в Білорусі "взагалі не відповідали навіть мінімальним демократичним вимогам - вони не були ані чесними, ані вільними".
Саме тому, додав Зайберт, і після церемонії інавгурації не може йтися про політичну легітимацію Лукашенка, що було б умовою для визнання його легітимним президентом Білорусі.
Велика Британія
Схожу позицію висловив і глава британського МЗС Домінік Рааб.
"Таємна інавгурація Лукашенка, яка сьогодні пройшла в Мінську, ще більше підриває його репутацію. Його сфальсифіковані вибори були обманом білоруського народу".
Lukashenko’s secret inauguration in Minsk today brings him further into disrepute. His rigged election was a fraud on the Belarusian people.— Dominic Raab (@DominicRaab) September 23, 2020
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Канада
Засудив інавгурацію і міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіпп Шампань. За його словами, Лукашенко не має достатньої легітимності, аби вважатися демократично обраним лідером.
🇨🇦 deplores Lukashenko’s unannounced inauguration following a fraudulent election. He lacks the legitimacy as a democratically elected leader.— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) September 23, 2020
🇨🇦 calls for a free & fair election for the people of #Belarus. We are coordinating with the int. partners for an appropriate response.
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Хто ще
Зі схожими заявами наразі виступили ще принаймні 7 країн Європейського союзу:
- Данія
- Словаччина
- Чехія
- Польща
- Естонія
- Латвія
- Литва
"Президентські вибори в Білорусі не були вільними і справедливими. Результат виборів незаконний. Жодна церемонія - помпезна чи секретна - не змінить цього беззаперечного факту і не створить ілюзію законності. Я закликаю організувати нові президентські вибори", - заявив президент Литви Гітанас Науседа.
Вітання з Туркменістану
Станом на ранок 24 вересня відомо, що з інавгурацією Олександра Лукашенка поки привітав лише президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов.
Натомість прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не зміг відповісти на питання, чи вітатиме Лукашенка Володимир Путін.
"Не можу сказати. Зазвичай з інавгурацією, звісно, бувають у протокольному порядку якісь вітання. Можливо, він вирішить зателефонувати. Наразі я не маю такої інформації. Але ще раз хочу нагадати, що президент Путін вітав Лукашенка з обранням", - заявив Пєсков.