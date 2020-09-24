Які країни не визнали інавгурацію Лукашенка. Список

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23 вересня у Мінську відбулась таємна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Як на це відреагувала міжнародна спільнота?

Україна

Українську позицію напередодні ввечері озвучив очільник МЗС Дмитро Кулеба - за його словами, "інавгурація" Лукашенка не робить його легітимним президентом Білорусі.

"Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі й завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня "інавгурація" О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави", - написав пан міністр.

Пропустити Twitter допис, 1 Ukraine has never interfered in internal affairs of Belarus & will always support the Belarusian people. Taking into account the election campaign & what followed, today’s “inauguration” of Lukashenko does not mean his recognition as a legitimate head of Belarusian state. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020 Кінець Twitter допису, 1

США

У Сполучених штатах після звістки про таємну інавгурацію Лукашенка також заявили, що не вважають його легітимним президентом Білорусі.

"Вибори 9 серпня не були ані вільними, ані справедливими. Оголошені результати виборів були сфальсифіковані й нелегітимні. США не можуть вважати Олександра Лукашенка законно обраним лідером Білорусі", - йдеться в заяві Державного департаменту США.

Німеччина

Офіційний представник уряду Німеччини Штефан Зайберт зазначив, що показовим є вже сам факт того, що церемонія інавгурації проходила таємно.

За словами Зайберта, вибори в Білорусі "взагалі не відповідали навіть мінімальним демократичним вимогам - вони не були ані чесними, ані вільними".

Саме тому, додав Зайберт, і після церемонії інавгурації не може йтися про політичну легітимацію Лукашенка, що було б умовою для визнання його легітимним президентом Білорусі.

Велика Британія

Схожу позицію висловив і глава британського МЗС Домінік Рааб.

"Таємна інавгурація Лукашенка, яка сьогодні пройшла в Мінську, ще більше підриває його репутацію. Його сфальсифіковані вибори були обманом білоруського народу".

Пропустити Twitter допис, 2 Lukashenko’s secret inauguration in Minsk today brings him further into disrepute. His rigged election was a fraud on the Belarusian people. — Dominic Raab (@DominicRaab) September 23, 2020 Кінець Twitter допису, 2

Канада

Засудив інавгурацію і міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіпп Шампань. За його словами, Лукашенко не має достатньої легітимності, аби вважатися демократично обраним лідером.

Пропустити Twitter допис, 3 🇨🇦 deplores Lukashenko’s unannounced inauguration following a fraudulent election. He lacks the legitimacy as a democratically elected leader.



🇨🇦 calls for a free & fair election for the people of #Belarus. We are coordinating with the int. partners for an appropriate response. — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) September 23, 2020 Кінець Twitter допису, 3

Хто ще

Зі схожими заявами наразі виступили ще принаймні 7 країн Європейського союзу:

Данія

Словаччина

Чехія

Польща

Естонія

Латвія

Литва

"Президентські вибори в Білорусі не були вільними і справедливими. Результат виборів незаконний. Жодна церемонія - помпезна чи секретна - не змінить цього беззаперечного факту і не створить ілюзію законності. Я закликаю організувати нові президентські вибори", - заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Вітання з Туркменістану

Станом на ранок 24 вересня відомо, що з інавгурацією Олександра Лукашенка поки привітав лише президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов.

Натомість прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не зміг відповісти на питання, чи вітатиме Лукашенка Володимир Путін.

"Не можу сказати. Зазвичай з інавгурацією, звісно, бувають у протокольному порядку якісь вітання. Можливо, він вирішить зателефонувати. Наразі я не маю такої інформації. Але ще раз хочу нагадати, що президент Путін вітав Лукашенка з обранням", - заявив Пєсков.