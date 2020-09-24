Протести проти інавгурації Лукашенка. Понад 250 затриманих

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Після таємної інавгурації Олександра Лукашенка, яка 23 вересня пройшла в Мінську, на вулиці білоруських міст вийшли тисячі протестувальників.

Одразу після церемонії в центр Мінська почали стягувати військові вантажівки, автозаки й водомети.

Поодинокі затримання почалися ще вдень, коли людини виходили на пікети і збиратися в невеликі групи у своїх районах. Ближче до вечора вони почали стягуватися до центру міста.

Незабаром там зявилися бійці в зеленій формі без розпізнавальних знаків. Міліція почали поливати людей з водометів водою, змішаною з помаранчевим барвником.

Станом на ранок четверга відомо про принаймні 259 затриманих - таку цифру наводить правозахисний центр "Вясна".

Автор фото, Getty Imagese

Автор фото, Getty Images

Найбільше людей, за даними правозахисників, затримали в Мінську. Також арешти відбувалися в Гомелі, Могильові, Борисові, Барановичах та інших.

У місцях скупчення людей одразу з'являлися силовики, які починали арештовувати мітингувальників. Вони також зупиняли автівки, витягували з них людей і оглядали машини. Деякі відео свідчать, що омонівці били кийками автівки, які сигналили на підтримку протестувальників.

У деяких ситуаціях міліція застосовувала сльозогінний газ. Білоруські ЗМІ повідомляли про звуки вибухів - ймовірно, йдеться про світлошумові гранати, які силовики активно застосовували у перші дні білоруських протестів.

Невизнання легітимності

Білоруська опозиція також відмовляється визнати легітимність Лукашенка і відверто глузує з таємної інаугурації.

"...Новий мандат народ йому не видав. Ця так звана інавгурація, звичайно, фарс. Насправді сьогодні Лукашенко просто пішов на пенсію", - заявила суперниця Лукашенка на виборах Світлана Тихановська.

"Він просто голова ОМОНу, який без розпізнавальних знаків орудує на вулицях Білорусі, для купки бюрократів. Для нас, громадян Білорусі, для світової спільноти, він тепер ніхто. Прикра помилка історії і ганьба цивілізованого світу", - заявив колишній міністр культури Павло Латушко.

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"Якщо ви присягаєте, що виграли вибори, якщо ви кожен день говорите, що вас підтримує народ, чому ви проводили свою "інавгурацію" таємно від народу?", - запитує колишній кандидат в президенти Володимир Нєкляєв.

Із заявами про невизнання інавгурації виступили низка країн - зокрема, Україна, США, Канада, Велика Британія, Німеччина та Польща.