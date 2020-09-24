Українці розлюбили Лукашенка - опитування

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Під посольством Білорусі в Києві відбуваються акції на підтримку білоруських протестувальників

Більшість українців на фоні протестів та побиття людей у Білорусі стали на бік протестувальників, а не влади на чолі з Олександром Лукашенком.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології. Його проводили 12-16 вересня, похибка складає 2,1%.

Останні десятиріччя Олександр Лукашенко був лідером симпатій українців серед світових лідерів. Станом на листопад 2019 року в опитуванні групи "Рейтинг" 66% українців позитивно ставились до Лукашенка.

Розлюбили

Під час опитування КМІС респондентам поставили запитання, кого вони підтримують під час протестів у Білорусі - мітингувальників чи пана Лукашенка.

45,3% серед усіх українців підтримують протестувальників, натомість Лукашенка - 31,3% респондентів.

На Заході та Центрі України більше тих, хто підтримує протестувальників, а на Півдні та Сході - Лукашенка.

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Соціологи також спитали у респондентів про їхні політичні уподобання всередині України.

Виявилось, що серед електорату найпопулярніших українських політиків тільки у Юрія Бойка та партії ОПЗЖ більшість підтримують Лукашенка.

У всіх інших партій та політиків виборці переважно підтримують білоруський протест.

Зокрема, серед виборців Олександра Зеленського 28% підтримують Лукашенка, а 49% - протестувальників.

Серед виборців Петра Порошенка 4% за Лукашенка, а 81% - протестувальників.

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У прихильників Юлії Тимошенко баланс складає 32% на 48%, в Олега Ляшка - 33% на 45%.

За офіційними даними, Олександр Лукашенко переміг на виборах президента 9 серпня.

Проте є численні свідчення масових фальсифікацій на його користь.

Білоруси вже понад місяць протестують проти фальсифікацій, але місцеві силовики жорстоко розганяють мітинги. Є інформація про щонайменше 5 загиблих.

Після таємної інавгурації 23 вересня Україна офіційно заявила, що не визнає Лукашенка президентом.

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