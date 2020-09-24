"Атлантида". Україна визначилася з фільмом, який висуне "Оскар"

Автор фото, Кадр із фільму

Український оскарівський комітет визначився зі стрічкою, яку Україна висуне на премію "Оскар". Це фільм Валентина Васяновича "Атлантида".

У відборі брали участь три фільми - окрім "Атлантиди" на висунення також претендували "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча і "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик.

Про що кіно

Події "Атлантиди" розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією.

"Окупований Донбас повернений до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання", - йдеться в описі фільму.

Усі ролі зіграли непрофесійні актори. Серед них - колишній розвідник, волонтер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека і доброволець Василь Антоняк.

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Міжнародний успіх

Прем'єра "Атлантиди" відбулася ще у вересні минулого року. Відтоді фільм встиг здобути премію на Венеційському кінофестивалі в секції "Горизонти".

В Оскарівському комітеті вважають, що за рік стрічка отримала чималий міжнародний успіх.

"Фільм показали на понад 50 фестивалях, де окрім Венеційської перемоги, він отримав ще чотири Гран-прі, картину придбав HBO Eastern Europe та дистриб'ютори трьох європейських країн. Окрім того, стрічка увійшла у лонг-ліст Премії Європейської кіноакадемії".

У широкий прокат фільм вийде 5 листопада.

Минулого року Україна висувала на "Оскар" фільм "Додому" Нарімана Алієва, у 2018-му - "Донбас" Сергія Лозниці.