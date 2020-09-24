Львів’янина звинуватили в розбещенні і зґвалтуванні кількох неповнолітніх дівчат

Автор фото, УНІАН

46-річного львів'янина підозрюють в розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх дівчат. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

"Як встановили правоохоронці, 46-річний львів'янин причетний щонайменше до 11 злочинів, скоєних щодо дівчат віком від 11 до 14 років", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, 46-річний підозрюваний деякий час керував незареєстрованим молодіжним табором,

У випадку визнання його провини у суді, підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення.

Очільник поліції Львівської області Василь Віконський повідомив, що злочини, в яких підозрюють чоловіка, скоювалися з 2005 року. Йдеться про розбещення неповнолітніх, зґвалтування дітей віком до 14 років та статеві зносини з підлітками, які не досягли 16 років.

"Були встановлені жертви зловмисника, на сьогодні - молоді жінки. Але у той час вони ще були дітьми, адже перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком", - розповів пан Віконський.

За його словами, деякі жертви не хотіли згадувати про ті події.