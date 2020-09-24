У будинку наркобарона Пабло Ескобара знайшли схованку зі скарбом

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Попри злочини, які вчинив Ескобар, в Колумбії досі є його прихильники

Племінник покійного колумбійського наркобарона Пабло Ескобара заявив, що знайшов поліетиленовий пакет із грошима вартістю 18 млн доларів, захований у стіні одного з будинків свого дядька.

Ніколас Ескобар повідомив колумбійським ЗМІ, що "видіння" вказало, де шукати гроші в квартирі у місті Медельїн, де він наразі живе.

За його словами, це вже не вперше, коли він знайшов гроші у тих місцях, де ховався від захоплення його дядько. Ескобар, каже він, приховував мільйони.

Наркобарон загинув під час перестрілки з поліцейськими у 1993 році.

На піку своєї кар'єри Ескобар вважався сьомою за статками людиною на планеті.

Чутки про приховані гроші Ескобара поширюються в Медельїні з моменту його смерті, після того, як він багато років боровся проти колумбійської держави.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Смерть Ескобара під час спроби втечі на даху одного з будинків відображена на цій картині художника Фернандо Ботеро

Ніколас Ескобар розповів колумбійському телеканалу Red+Noticias, що у схованці також знайшов друкарську машинку, супутникові телефони, золоту ручку, камеру та рулон кіноплівки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вважається, що Ескобар заховав гроші у своїх чисельних будинках та квартирах

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За життя Ескобар створив біля Медельїну ранчо і тримав на ньому купу африканських тварин, зокрема, бегемотів. Тепер там діє зоопарк

Деякі знайдені банкноти були зіпсовані і вже не використовуються, розповів Ніколас Ескобар.

В інтерв'ю він додав, що неодноразово супроводжував свого дядька, а колись його навіть викрали люди, які за допомогою тортур намагалися дізнатися місцеперебування наркобарона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гроші знайшли в квартирі, де нині мешкає племінник наркобарона

Ким був Пабло Ескобар?

Ескобар народився в Ріонегро, Колумбія, в 1949 році, а в 1970-х роках заснував наркокартель у Медельїні.

У роки найбільшої активності, його банда постачала приблизно 80% кокаїну, який ввозили в США.

Багатство Ескобара зростало вибуховими темпами, і протягом семи років він потрапляв у список найбагатших людей світу Forbes.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пабло Ескобар з дружиною Марією Вікторією у 1983 році

Після того, як США видали наказ про екстрадицію, Ескобар протистояв захопленню, а його банда почала полювати на політиків, поліцейських та журналістів.

Після того, як його заарештували в 1991 році, Ескобара помістили у в'язницю, створену за його власним проєктом. Вона мала назву Собор, і з неї Ескобар продовжував наглядати за картелем Медельїн.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мурал на честь Ескобара

Загалом, вважається, що Ескобар відповідальний за приблизно 4000 смертей.

Але його скромне походження зробило його популярним серед деяких колумбійців, підтримку яких він отримав, видаючи великі суми готівки та інвестуючи в бідні квартали Медельїна.