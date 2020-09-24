У В'єтнамі поліція конфіскувала 320 тисяч використаних презервативів. Їх готували до продажу

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Презервативи промивали, змінювали їхню форму за допомогою дерев'яних фалоімітаторів, а потім їх заново запаковували перед перепродажем

В'єтнамська поліція вилучила понад 320 000 використаних презервативів, які мали перепродати як нові, повідомляють місцеві ЗМІ.

У поліцейському відео показали десятки мішків, які разом важили 360 кг. Вони перебували на складі у провінції Бін Донг, до якого прийшли з обшуком поліцейські.

Жінку, яку вважають власницею складу, заарештували.

Як повідомляється, презервативи промивали, змінювали їхню форму за допомогою дерев'яних фалоімітаторів, а потім їх заново запаковували перед перепродажем.

Заарештована жінка заявила, що їй начебто платили приблизно один долар США за шість кілограмів презервативів, повідомив в'єтнамський державний мовник VTV.

Незрозуміло, скільки таких презервативів вже встигли перепродати.