Чоловік помер від передозування лакричними цукерками

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дослідження показали, що вживання занадто великої кількості лакричних цукерок може призвести до гіпокаліємії - небезпечного зниження рівня калію у крові

Чоловік в американському штаті Массачусетс помер через звичку їсти забагато лакричних цукерок, стверджують лікарі.

54-річний будівельник щодня їв приблизно півтора пакунки чорних лакричних цукерок.

Він не страждав від якихось симптомів до того, як його серце раптово зупинилося в ресторані швидкого харчування.

Описуючи випадок цього чоловіка в New England Journal of Medicine, його лікарі заявили, що винна гліциризинова кислота в лакричних цукерках.

"Нам повідомили, що цей пацієнт погано харчувався і їв багато цукерок", - розповів доктор Ілазер Едельман.

За його словами, дослідження показали, що гліциризинова кислота - активний інгредієнт лакричних цукерок - може викликати "гіпертонію, гіпокаліємію, метаболічний алкалоз, фатальні аритмії та ниркову недостатність" - і все це спостерігалося у цього пацієнта.

Гіпокаліємія - це коли рівень калію в крові людини стає небезпечно низьким.

Також пацієнт нещодавно змінив тип солодощів, які він їв. За кілька тижнів до смерті він припинив споживати червоні лакричні цукерки, і почав їсти цукерки з чорної солодки (лакриці).

Інший лікар, доктор Ендрю Лундквіст, погодився у звіті, що винна солодка.

Він зазначив: "Подальше розслідування виявило нещодавню зміну типу цукерки, що містить солодку, як можливу причину його гіпокаліємії".