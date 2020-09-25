Голову німецької розвідки відправили на пенсію через неонацизм у Бундесвері
Начальник військової розвідки Німеччини Крістоф Грамм залишить свою посаду на тлі заяв уряду про необхідність "додаткових зусиль" по боротьбі з проникненням ультраправих до лав Бундесверу.
Раніше роту одного з елітних підрозділів армії KSK розформували через звинувачення його бійців у неонацизмі.
Несподівана відставка
Напередодні німецьке міністерство оборони несподівано випустило заяву про те, що наступного місяця Грамм достроково піде у відставку.
Водночас у повідомленні також відзначаються успіхи чиновника у викоріненні мереж праворадикалів в армії.
Хто його замінить, поки що невідомо.
У січні військова розвідка (MAD) оголосила, що за минулий рік в армії виявили сотні військовослужбовців, підозрюваних у симпатіях до неонацистів.
Особливо проблемним виявилося елітний спецпідрозділ KSK, який згодом довелося розформувати.
Близько 20 його бійців підозрювали у правому екстремізмі.
Крістофа Грамма, який очолював військову розвідку з 2015 року, особисто не підозрюють у зв'язках з екстремістами.
При ньому спецслужба почала роботу, спрямовану на виявлення екстремістських настроїв серед німецьких військовослужбовців і можливих мереж праворадикалів.
Крістоф Грамм на парламентських слуханнях розповідав, що його відомство розслідувало близько 600 випадків ймовірних зв'язків німецьких військових з праворадикалами і так званими "громадянами Рейху" - це неформальне об'єднання неонацистів Німеччини, які не визнають її нинішні кордони.
Однак Грамма критикували за недостатність цих кроків. На це натякає і остання заява міноборони: "Подальша реалізація реформ ... потребує додаткових зусиль і темпів. Цей новий етап має знайти відображення і у кадрових змінах".
Проблема проникнення ультраправих в Бундесвер розкрилася у 2017 році. Тоді в двох казармах виявили "сувеніри" часів нацизму. Після цього у всіх казармах провели тотальну інспекцію.
Багато підозрюваних у зв'язках з праворадикалами також вважалися прихильниками правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".
У травні нинішнього року поліція, що розслідувала зв'язки між військовими і ультраправими, вилучила зброю та вибухівку в будинку спецпризначенця, який служив в KSK, у східній землі Саксонія.
Кілька тижнів потому пані міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка в минулому вважалася ймовірною наступницею Ангели Меркель, оголосила про частковий розпуск KSK.
В інтерв'ю Süddeutsche Zeitung вона сказала, що спецпідрозділ став "частково незалежним від командування".
Одну роту KSK повністю розформували, а решту реформували.
Що таке KSK
KSK (Kommando Spezialkräfte) - з німецької "Командування спеціальних сил".
Це елітний спецпідрозділ німецької армії, створений у 1996 році.
Його завданнями є операції на території супротивника, диверсійна і контрдиверсійна робота, боротьба з терористами і звільнення заручників.
KSK брали участь у багатьох спільних операціях НАТО і американських сил, зокрема на Балканах і Близькому Сході, за що його бійців не раз нагороджували.
Щоб потрапити до Kommando Spezialkräfte, кандидати мають пройти довгі фізичні та психологічні випробування, зокрема 90-годинний біг по бездоріжжю, а також тритижневі курси виживання у бойових умовах.