Голову німецької розвідки відправили на пенсію через неонацизм у Бундесвері

Автор фото, GERMAN ARMY/KSK Підпис до фото, У Бундесвері тривають скандали через поширення неонацистських поглядів

Начальник військової розвідки Німеччини Крістоф Грамм залишить свою посаду на тлі заяв уряду про необхідність "додаткових зусиль" по боротьбі з проникненням ультраправих до лав Бундесверу.

Раніше роту одного з елітних підрозділів армії KSK розформували через звинувачення його бійців у неонацизмі.

Несподівана відставка

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Крістоф Грамм достроково піде на пенсію вже через місяць. Заміну йому ще не оголосили

Напередодні німецьке міністерство оборони несподівано випустило заяву про те, що наступного місяця Грамм достроково піде у відставку.

Водночас у повідомленні також відзначаються успіхи чиновника у викоріненні мереж праворадикалів в армії.

Хто його замінить, поки що невідомо.

У січні військова розвідка (MAD) оголосила, що за минулий рік в армії виявили сотні військовослужбовців, підозрюваних у симпатіях до неонацистів.

Особливо проблемним виявилося елітний спецпідрозділ KSK, який згодом довелося розформувати.

Близько 20 його бійців підозрювали у правому екстремізмі.

Крістофа Грамма, який очолював військову розвідку з 2015 року, особисто не підозрюють у зв'язках з екстремістами.

При ньому спецслужба почала роботу, спрямовану на виявлення екстремістських настроїв серед німецьких військовослужбовців і можливих мереж праворадикалів.

Крістоф Грамм на парламентських слуханнях розповідав, що його відомство розслідувало близько 600 випадків ймовірних зв'язків німецьких військових з праворадикалами і так званими "громадянами Рейху" - це неформальне об'єднання неонацистів Німеччини, які не визнають її нинішні кордони.

Однак Грамма критикували за недостатність цих кроків. На це натякає і остання заява міноборони: "Подальша реалізація реформ ... потребує додаткових зусиль і темпів. Цей новий етап має знайти відображення і у кадрових змінах".

Автор фото, EPA Підпис до фото, На огорожі навколо казарми написано "Наці геть!"

Проблема проникнення ультраправих в Бундесвер розкрилася у 2017 році. Тоді в двох казармах виявили "сувеніри" часів нацизму. Після цього у всіх казармах провели тотальну інспекцію.

Багато підозрюваних у зв'язках з праворадикалами також вважалися прихильниками правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

У травні нинішнього року поліція, що розслідувала зв'язки між військовими і ультраправими, вилучила зброю та вибухівку в будинку спецпризначенця, який служив в KSK, у східній землі Саксонія.

Кілька тижнів потому пані міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка в минулому вважалася ймовірною наступницею Ангели Меркель, оголосила про частковий розпуск KSK.

В інтерв'ю Süddeutsche Zeitung вона сказала, що спецпідрозділ став "частково незалежним від командування".

Одну роту KSK повністю розформували, а решту реформували.

Автор фото, BUNDESWEHR.DE Підпис до фото, KSK (Kommando Spezialkräfte) - підрозділ, який брав участь у багатьох секретних операціях та був нагороджений за це

Що таке KSK

KSK (Kommando Spezialkräfte) - з німецької "Командування спеціальних сил".

Це елітний спецпідрозділ німецької армії, створений у 1996 році.

Його завданнями є операції на території супротивника, диверсійна і контрдиверсійна робота, боротьба з терористами і звільнення заручників.

KSK брали участь у багатьох спільних операціях НАТО і американських сил, зокрема на Балканах і Близькому Сході, за що його бійців не раз нагороджували.

Щоб потрапити до Kommando Spezialkräfte, кандидати мають пройти довгі фізичні та психологічні випробування, зокрема 90-годинний біг по бездоріжжю, а також тритижневі курси виживання у бойових умовах.