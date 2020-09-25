Народила і померла від коронавірусу. Хвороба забрала дружину заступника мера Ірпеня
Від коронавірусу померла дружина першого заступника міського голови Ірпеня Олександра Маркушина.
Відомо, що Наталія Маркушина захворіла на COVID-19, коли була вагітна, й перед смертю народила сина.
Про її смерть повідомила Ірпінська міська рада.
Про це ж написав і колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк.
"Наталія Олександрівна ціною свого життя подарувала життя своєму сину", - розповів він.
За даними ТСН, жінці було 34 роки, вона лікувалася від COVID-19 в одній з німецьких лікарень.
"Народила сина Марка, який нині у задовільному стані. Здоров'я матері почалося погіршуватися, її перевели на апарат штучного дихання, а за три тижні непритомну ушпиталили до клініки у Німеччині. Там вона провела 10 днів, але в ніч проти 24 вересня померла", - йдеться у повідомленні.
Наталія Маркушина була нотаріусом.
Олександр Маркушин - ймовірний кандидат у мери Ірпеня від партії "Нові обличчя", лідером якої є згаданий Володимир Карплюк.