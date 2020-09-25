Народила і померла від коронавірусу. Хвороба забрала дружину заступника мера Ірпеня

Автор фото, Facebook Підпис до фото, Пані Маркушиній було 34 роки

Від коронавірусу померла дружина першого заступника міського голови Ірпеня Олександра Маркушина.

Відомо, що Наталія Маркушина захворіла на COVID-19, коли була вагітна, й перед смертю народила сина.

Про її смерть повідомила Ірпінська міська рада.

Про це ж написав і колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк.

Автор фото, Володимир Карплюк

"Наталія Олександрівна ціною свого життя подарувала життя своєму сину", - розповів він.

За даними ТСН, жінці було 34 роки, вона лікувалася від COVID-19 в одній з німецьких лікарень.

Автор фото, Олександр Маркушин Підпис до фото, Олександр Маркушин з дружиною

"Народила сина Марка, який нині у задовільному стані. Здоров'я матері почалося погіршуватися, її перевели на апарат штучного дихання, а за три тижні непритомну ушпиталили до клініки у Німеччині. Там вона провела 10 днів, але в ніч проти 24 вересня померла", - йдеться у повідомленні.

Наталія Маркушина була нотаріусом.

Олександр Маркушин - ймовірний кандидат у мери Ірпеня від партії "Нові обличчя", лідером якої є згаданий Володимир Карплюк.