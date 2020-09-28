Вірменія і Азербайджан заявили про загибель цивільних

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Один із найдавніших конфліктів у світі, територіальна суперечка між Вірменією та Азербайджаном, спалахнув з новою силою, призвівши до найтяжчих боїв між двома країнами за багато останніх років.

За повідомленнями, у неділю були вбиті щонайменше 23 людини.

Конфлікт між двома колишніми радянськими республіками спалахнув довкола Нагірного Карабаху.

Цей регіон міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але підконтрольний етнічним вірменам.

Коли він відколовся на початку 1990-х, у боях загинул десятки тисяч.

Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що рано вранці в понеділок вірменські військові почали обстріл азербайджанського міста Тертер.

"Міноборони востаннє попереджає противника про те, що підрозділи азербайджанської армії вживуть адекватних заходів", - цитує "Інтерфакс" міноборони.

У Баку також заявляють, що азербайджанські сили знищили два танки вірменської сторони, аби запобігти активним бойовим операціям противника.

Обидві країни запровадили військовий стан, Вірменія також оголосила мобілізацію

Жертви серед мирного населення

Повідомляють, що недільна ескалація з її артобстрілами призвела до загибелі цивільних по обидва боки фронту.

З вірменського боку повідомляють про двох загиблих, а в Азербайджані - про п'ять загиблих мирних жителів, які були членами однієї сім'ї.

Обидві сторони кажуть, що не обстрілюють населені пункти.

Держдеп США слідом за управлінням Генсека ООН засудив ескалацію насильства в Нагірному Карабасі. Держдеп закликав обидва боки припинити насильство й утримуватися від войовничої риторики.

Представники Держдепартаменту зв'язалися з лідерами обох країн і закликали їх негайно припинити бої і налагодити комунікацію за існуючими каналами.

Зіткнення в Нагірному Карабасі закликали зупинити також Євросоюз і Генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Кім Кардаш'ян звинувачує Азербайджан в дезінформації

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Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян звинуватила Азербайджан в агресії і в проведенні "передбачуваної кампанії дезінформації".

Кардаш'ян - вірменка за національністю.

Пропустити Twitter допис, 1 Please share the news @esrailian Armenians in #Arstakh have been attacked. We are praying brave men & women risking their lives to protect Artsakh & #Armenia. The news is misleading & these are not “clashes.” — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 27, 2020 Кінець Twitter допису, 1

"Нам потрібно, щоб міжнародні спостерігачі провели розслідування, і вжити політичних і дипломатичних заходів, щоб не допустити непотрібної ескалації і трагедії", - написала зірка в "Твіттері"

Вона підтримує зв'язок з Вірменією. У минулому році вона приїжджала до Єревану на форум інформаційних технологій WCIT 2019. У ході візиту вона хрестила трьох молодших дітей від шлюбу з репером Каньє Вестом.

Як все почалося

Загострення на фронті між Вірменією та Карабахом почалося 27 вересня зранку.

Азербайджан стверджує, що його військові позиції та мирні населені пункти були обстріляні вірменами з Карабаху, через що у Баку вирішили почати "широкомасштабну контрнаступальну операцію".

Водночас Єреван називає так дії супротивника заздалегідь спланованою провокацією Азербайджану за підтримки Туреччини.

Бої почалися по всій лінії фронту в Карабаху.

Вірменія ввела воєнний стан та оголосила загальну мобілізацію офіцерів, прапорщиків рядових з запасу віком до 55 років.

Згодом воєнний стан з понеділка вирішили ввести і по всій території Азербайджану. У країні вводять комендантську годину.

Автор фото, President.az Підпис до фото, Президент Азербайджану Ільхам Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність "повністю вирішити" проблему конфлікту в Карабаху та "відновити історичну справедливість".

Водночас прем'єр Вірменії Нікол Пашинян відзначив, що вірмени готові до війни: "Вірменський народ готовий до війни, адже завжди усвідомлював, що насаджувана в Азербайджані вірменофобія, ворожнеча і ненависть не могли призвести до інших результатів".

Водночас він попередив, що конфлікт може вилитися у велике міжнародне зіткнення.

"Широкомасштабна війна на Південному Кавказі, на порозі якої ми стоїмо, може мати непередбачувані наслідки і вийти за межі регіону, придбати масштаби, погрожуючи міжнародної безпеки і стабільності", - заявив Нікол Пашинян.