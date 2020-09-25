"Матимуть клопіт з поліцією". РНБО обіцяє проблеми українським користувачам "Вконтакте"

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Кожен український користувач російської соцмережі "Вконтакте" незабаром буде на обліку Ради національної безпеки. Про це розповів секретар відомства Олександр Данілов.

Говорячи про роботу російських соцмереж, пан Данілов нагадав, що "Вконтакте" в Україні заборонена.

"Хотів би звернути увагу на користувачів, які користуються цим ресурсом, який є забороненим. Це має бути їхня відповідальність, - сказав він. - Починає працювати система - про всіх цих користувачів ми будемо мати розуміння, вони будуть на обліку".

"Якщо вони й надалі будуть поширювати російський контент на теренах країни, то вони матимуть клопіт вже безпосередньо з нашою Нацполіцією, з нашими силовими структурами".

Автор фото, Unian Підпис до фото, Олександр Данілов обіцяє проблеми українцям, які продовжують використовувати російські соцмережі

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров підтвердив слова секретаря РНБО.

"Погоджуюся. Це в першу чергу має бути відповідальність користувачів. Вони мають розуміти, що вони також порушують законодавство".

Минулого тижня стало відомо, що адміністрація "Вконтакте" вбудувала в свій додаток проксі-сервер, який дозволив обходити блокування соцмережі українськими провайдерами. Користувачі змогли вільно заходити в додаток без VPN.

Олексій Данілов запевнив, що українські фахівці разом з іноземними партнерами вже працюють над цією проблемою і "незабаром питання буде вирішене".

Заборона "Вконтакте"

Низка російських онлайн-ресурсів - зокрема, "Вконтакте", "Одноклассники" та "Яндекс - заборонені в Україні з травня 2017 року. Указ про їхнє блокування тоді підписав президент Петро Порошенко.

У травні цього року дію указу продовжив вже Володимир Зеленський: заборона діятиме принаймні до травня 2023 року.

За роки дії заборони відвідуваність російських соцмереж в Україні скоротилася - за деякими оцінками, на 40%.

Втім, чимало українців продовжують відвідувати російські ресурси, використовуючи технологію VPN, яка дозволяє обходити блокування.