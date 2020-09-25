Біля колишнього офісу Charlie Hebdo четверо поранених

Автор фото, Reuters

Біля будівлі в Парижі, де раніше розташовувалася редакція французького сатиричного журналу Charlie Hebdo, поранили чотирьох людей. Двоє з них перебувають в критичному стані.

Усі постраждалі отримали ножові поранення.

Місцеві ЗМІ з посиланням на джерела в поліції повідомляють, що на місці злочину знайшли знаряддя нападу. За однією версією йдеться про мачете, за іншою - про м'ясницький ніж.

У січні 2015 року двоє братів-джихадистів увірвалися в паризький офіс Charlie Hebdo, застреливши 12 людей через публікацію в журналі карикатур на пророка Мухаммеда.

На початку вересня 2020-го Charlie Hebdo знову оприлюднив карикатури: це знову викликало хвилю гніву з боку багатьох мусульман.

Автор фото, EPA

Периметр навколо місця нападу оточили правоохоронці.

Одного з підозрюваних вже затримали. Не виключено, що в нападі брали участь й інші - їхні пошуки тривають.

У вересні у Франції розпочався судовий процес над 14 підозрюваними, які, за версією слідства, причетні до нападу на Charlie Hebdo у 2015 році.

Працівники журналу розповідали, що після початку суду і повторної публікації карикатур вони почали отримувати численні погрози на свою адресу.

Що сталося п'ять років тому?

7 січня 2015 року два брати, 34-річний Саїд і 32-річний Шериф Куаші, увійшли до будівлі, де була розташована редакція Charlie Hebdo, і першим вбили технічного працівника Фредеріка Буассо.

Згодом, вже в редакції, де саме розпочиналася планірка, терористи вбили художників-карикатуристів Стефана Шарбоньє, Філіппа Оноре, Бернара Тінью, Жана Кабю й Жоржа Волінскі, а також економіста Бернара Марі, психіатра Ельзу Кайя, редактора відділу Мустафу Уррада, гостя Мішеля Рено.

Поліцейського Ахмеда Мерабе вбили, коли він намагався зупинити нападників. Ще чотири людини отримали поранення.

Автор фото, EPA

Наступного дня приятель молодшого Куаші, ісламіст Амеді Кулібалі, вбив працівницю поліції Кларіссу Жан-Філіп у передмісті Парижа.

9 січня він захопив єврейський кошерний магазин на півночі Парижа, а потім вбив працівника цього магазину і трьох його відвідувачів.

Братів Куаші поліція згодом вбила - через два дні після нападу на редакцію. Кулібалі загинув під час другого рейду правоохоронців.

На відеозаписі, який залишив Кулібалі, він заявив, що ці напади були сплановані й здійснені в ім'я "Ісламської держави".