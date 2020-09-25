"Мені дуже шкода". Кім Чен Ин вибачився за смерть південнокорейського чиновника

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Лідер КНДР Кім Чен Ин вибачився за загибель південнокорейського чиновника.

У листі, який він направив до президента Південної Кореї Мун Чже Іна, Кім Чен Ин заявив, що йому дуже шкода і що "цього не мало статися".

КНДР також передала Сеулу результати розслідування інциденту, з якого слідує, що в загиблого вистрілили понад 10 разів.

Він нібито заплив у північнокорейські води, а потім намагався втекти від прикордонників.

Водночас у Пхеньяні заперечили факт спалення чоловіка. Про це напередодні заявляла влада Південної Кореї.

Що сталося?

Напередодні міністерство оборони Південної Кореї заявило, що військові КНДР застрелили і спалили південнокорейського чиновника.

Йдеться про співробітника департаменту рибальства, який у понеділок зник з патрульного катера.

За версією Південної Кореї, військові КНДР застрелили його, а потім облили тіло пальним і спалили. У своїх висновках Сеул посилається на дані розвідки.

Загиблому було 47 років, у нього залишилося двоє дітей.

Південна Корея назвала цей випадок актом жахливої жорстокості та зажадала від КНДР пояснень, а також покарання виконавців.

З початку пандемії коронавірусу КНДР посилила охорону кордонів і, за деякими повідомленнями, запровадила практику стрільби на ураження, щоб не допустити проникнення Covid-19 в країну.

На думку кореспондента BBC в Сеулі Лори Бікер, північнокорейська влада готова піти на будь-які заходи, щоб не допустити проникнення коронавірусу. Пхеньян готується до масштабного військового параду, який має відбутися 10 жовтня, і прагне не допустити того, щоб північнокорейська столиця стала епіцентром інфекції.

У січні через Covid-19 КНДР закрила кордон з Китаєм. У липні державні ЗМІ повідомили, що влада країни підвищила режим надзвичайного стану до максимального рівня.

Командувач військового підрозділу США в Південній Кореї Роберт Абрамс повідомив у серпні, що КНДР створила на кордоні з Китаєм буферні зони, також мобілізували спеціальні загони для ліквідації будь-кого, хто спробує перетнути кордон.