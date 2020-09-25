Під Харковом розбився літак. 22 людини загинуло
У Чугуєві, що біля Харкова, розбився і горить транспортний літак Ан-26.
За даними губернатора області Олексія Кучера, який перебуває на місці катастрофи, загинуло 22 людини. Двоє людей вижили, їх у важкому стані доставили у лікарню. Решту шукають.
Дані про загальну кількість людей на борту різняться - називають цифру від 24 до 28 людей.
Повідомлення про катастрофу надійшло о 20:47 п'ятниці. Аварія сталася, коли літак заходив на посадку на аеродром міста Чугуїв.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що сталась катастрофа їхнього літака.
"Катастрофа літака Ан-26 (б/н 76) Повітряних сил ЗС України. Літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних сил. Є загиблі та травмовані.", - йдеться на офіційній сторінці сил.
ДСНС каже, що на місце катастрофи вже виїхали її підрозділи, вони з'ясовують ситуацію разом з військовими.
Тим часом у соцмережах користувачі публікують відео аварії, де видно літак біля дороги, що горить.
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