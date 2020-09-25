Під Харковом розбився літак. 22 людини загинуло

Автор фото, Нацполіція Підпис до фото, Місце катастрофи

У Чугуєві, що біля Харкова, розбився і горить транспортний літак Ан-26.

За даними губернатора області Олексія Кучера, який перебуває на місці катастрофи, загинуло 22 людини. Двоє людей вижили, їх у важкому стані доставили у лікарню. Решту шукають.

Дані про загальну кількість людей на борту різняться - називають цифру від 24 до 28 людей.

Повідомлення про катастрофу надійшло о 20:47 п'ятниці. Аварія сталася, коли літак заходив на посадку на аеродром міста Чугуїв.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що сталась катастрофа їхнього літака.

"Катастрофа літака Ан-26 (б/н 76) Повітряних сил ЗС України. Літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних сил. Є загиблі та травмовані.", - йдеться на офіційній сторінці сил.

ДСНС каже, що на місце катастрофи вже виїхали її підрозділи, вони з'ясовують ситуацію разом з військовими.

Тим часом у соцмережах користувачі публікують відео аварії, де видно літак біля дороги, що горить.