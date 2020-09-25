Як Україні захиститись від смертельних хакерських атак – випуск новин
У випуску:
- Смертельні хакерські атаки. Якої шкоди можуть завдати кіберзлочинці і які об'єкти можуть першими опинитись під ударом.
- Коронавірус невпинно мутує. Як саме і чим це небезпечно.
- Як вшановують і згадують американську суддю Рут Бейдер Гінзбург.
- Ромські діти, які вчать своїх матерів читати й рахувати. Тепер через пандемію їхня власна освіта під загрозою.
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