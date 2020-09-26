Жінка в суді виборола право зробити ЕКЗ зі спермою померлого чоловіка

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Удова виграла судову боротьбу за право провести процедуру екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) за допомогою сперми свого покійного чоловіка.

Чоловік - якого називають Дж. Б. - помер від раку, але зберіг свою сперму, сподіваючись одного дня створити сім'ю.

Він залишив вказівки у своєму заповіті, однак перед смертю не підписав необхідних документів.

Його вдова наказала адвокатам звернутися до Сесійного суду в Единбурзі, і судді винесли рішення на її користь.

Чоловік помер у 2019 році. Перед цим вони з дружиною, яку називають С. Б., проконсультувались з лікарями щодо створення сім'ї.

Під час судового розгляду з'ясувалося, що коли Дж. Б. зберігав сперму, він дав письмову згоду на її використання для внутрішньоутробного запліднення - метод зачаття, коли сперма вводиться безпосередньо в матку.

Після одруження Дж. Б. склав заповіт, в якому йшлося, що його донорська сперма має бути передана його дружині.

За день до смерті

Однак за день до смерті медики, коли чоловік був без свідомості, виявили, що він заповнив лише ті форми, які давали згоду на внутрішньоутробне запліднення.

Лікарі сказали С. Б., що найкращий її шанс зачати дітей - провести запліднення in vitro (ЕКЗ) - інший метод, при якому яйцеклітини вилучають з організму та запліднюють у лабораторії.

Однак Дж. Б. не підписав документів, необхідних для використання його репродуктивного матеріалу для ЕКЗ.

Через це юристи С. Б. були змушені звернутися до найвищого цивільного суду Шотландії, щоб отримати постанову, яка дозволить використовувати сперму Дж. Б. таким чином.

Вони стверджували, що Дж. Б. у своєму заповіті дозволив використовувати його сперму для ЕКЗ.

Юридично вагома згода

Адвокати Британської організації охорони здоров'я (NHS) заперечували проти цього кроку, але Управління запліднення та ембріології людини (HFEA) не змогло дійти висновку, що Дж. Б. дав юридично вагому згоду згідно із законодавством, що регулює це питання.

Їхні адвокати заявили, що у заповіті не йдеться про створення ембріонів або про мету, з якою мають бути використані статеві клітини.

Водночас юристи HFEA заявили, що якщо суд визнає необхідні законодавчі вимоги виконаними, то вони не заперечуватимуть проти проведення процедури ЕКЗ для С. Б.

У п'ятницю судді винесли рішення на користь С. Б.

Суд постановив, що заповіт чоловіка являє собою юридично вагому згоду на використання його сперми для проведення процедури ЕКЗ.