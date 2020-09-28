94-річний натураліст Девід Аттенборо побив рекорд Дженніфер Еністон у Instagram

Автор фото, PA Media

Сер Девід Аттенборо отримав мільйон підписників в Instagram за найкоротший проміжок часу - і таким чином побив попередній рекорд, який належав Дженніфер Еністон.

Кількість підписників 94-річного натураліста зросла до семизначного числа за 4 години 44 хвилини, згідно з Книгою рекордів Гіннеса.

У своєму дебютному дописі він написав: "Порятунок нашої планети - це комунікаційний виклик".

У жовтні минулого року зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон досягла мільйону підписників за 5 годин 16 хвилин.

У своєму першому відео телеведучий сказав: "Я роблю цей крок і досліджую цей новий спосіб спілкування, оскільки, як ми всі знаємо, наш світ у біді".

"Континенти горять. Льодовики тануть. Коралові рифи гинуть. Риби зникають з наших океанів. Список можна продовжувати і продовжувати. Порятунок нашої планети - це комунікаційний виклик", - додав він.

Рекордсмени Instagram:

Сер Девід Аттенборо - 4 години 44 хвилини (вересень 2020)

- 4 години 44 хвилини (вересень 2020) Дженніфер Еністон - 5 годин 16 хвилин (жовтень 2019)

- 5 годин 16 хвилин (жовтень 2019) Герцог і герцогиня Сассекські - 5 годин 45 хвилин (квітень 2019)

- 5 годин 45 хвилин (квітень 2019) Кан Даніель , зірка K-Pop - 11 годин 36 хвилин (січень 2019)

, зірка K-Pop - 11 годин 36 хвилин (січень 2019) Папа р имський Франциск - 12 годин (березень 2016 р.)

- 12 годин (березень 2016 р.) Девід Бекхем - 24 години (травень 2015)

Загальна кількість підписників сера Девіда зросла до 2,5 мільйонів протягом 24 годин. Однак він поки що відстає від найпопулярнішої людини в Instagram - футболіста Кріштіану Роналду, у якого 238 млн підписників.

"Соцмережі не є звичним середовищем для Девіда, - написали режисер ВВС Джонні Г'юз та Колін Батфілд зі Всесвітнього фонду дикої природи. - Тож хоча він записував відео спеціально для Instagram, як у цьому дописі, ми допомагаємо йому вести цей акаунт".

Дебют сера Девіда в Instagram передує виходу книги та документального фільму Netflix під назвою "Життя на нашій планеті".

У фільмі він розмірковує про свою кар'єру, занепад довкілля та біорізноманіття нашої планети, які він спостерігав на власні очі.

Сер Девід Аттенборо сказав, що використовуватиме платформу для поширення відео, у яких пояснюють проблеми і те, як з ними можна боротися.