94-річний натураліст Девід Аттенборо побив рекорд Дженніфер Еністон у Instagram
Сер Девід Аттенборо отримав мільйон підписників в Instagram за найкоротший проміжок часу - і таким чином побив попередній рекорд, який належав Дженніфер Еністон.
Кількість підписників 94-річного натураліста зросла до семизначного числа за 4 години 44 хвилини, згідно з Книгою рекордів Гіннеса.
У своєму дебютному дописі він написав: "Порятунок нашої планети - це комунікаційний виклик".
У жовтні минулого року зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон досягла мільйону підписників за 5 годин 16 хвилин.
У своєму першому відео телеведучий сказав: "Я роблю цей крок і досліджую цей новий спосіб спілкування, оскільки, як ми всі знаємо, наш світ у біді".
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David Attenborough has spent a lifetime travelling, exploring the wild places of our planet and documenting the living world in all its variety and wonder. He’s also witnessed the damaged caused. Saving our planet is now a communications challenge. We know what to do, we just need the will. That’s why we want to share this message on Instagram. Because there is hope and together, we can inspire change. Social media isn’t David’s usual habitat so while he’s recorded messages solely for Instagram, like the one in this post, we're helping to run this account. In case you’re wondering, ‘we’ are Jonnie and Colin and we worked with David on A Life On Our Planet. So, as well as sharing the messages he’s recorded especially for this account we’ll also post some exclusive clips and behind the scenes content. Stay tuned.
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"Континенти горять. Льодовики тануть. Коралові рифи гинуть. Риби зникають з наших океанів. Список можна продовжувати і продовжувати. Порятунок нашої планети - це комунікаційний виклик", - додав він.
Рекордсмени Instagram:
- Сер Девід Аттенборо - 4 години 44 хвилини (вересень 2020)
- Дженніфер Еністон - 5 годин 16 хвилин (жовтень 2019)
- Герцог і герцогиня Сассекські - 5 годин 45 хвилин (квітень 2019)
- Кан Даніель, зірка K-Pop - 11 годин 36 хвилин (січень 2019)
- Папа римський Франциск - 12 годин (березень 2016 р.)
- Девід Бекхем - 24 години (травень 2015)
Загальна кількість підписників сера Девіда зросла до 2,5 мільйонів протягом 24 годин. Однак він поки що відстає від найпопулярнішої людини в Instagram - футболіста Кріштіану Роналду, у якого 238 млн підписників.
"Соцмережі не є звичним середовищем для Девіда, - написали режисер ВВС Джонні Г'юз та Колін Батфілд зі Всесвітнього фонду дикої природи. - Тож хоча він записував відео спеціально для Instagram, як у цьому дописі, ми допомагаємо йому вести цей акаунт".
Дебют сера Девіда в Instagram передує виходу книги та документального фільму Netflix під назвою "Життя на нашій планеті".
У фільмі він розмірковує про свою кар'єру, занепад довкілля та біорізноманіття нашої планети, які він спостерігав на власні очі.
Сер Девід Аттенборо сказав, що використовуватиме платформу для поширення відео, у яких пояснюють проблеми і те, як з ними можна боротися.