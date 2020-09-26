Ан-26Ш: що відомо про літак, на якому розбилися курсанти

Автор фото, Харківський університет Кожедуба Підпис до фото, Той самий Ан-26 з бортовим номером 76

Літаку Ан-26Ш, який розбився під Чугуєвом, було більше 40 років.

Утім, сам лише цей факт не може бути свідченням поганого стану машини.

Що взагалі відомо про літаки Ан-26Ш.

Штурманський літак

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Ан-26Ш - військово-тренувальний літак, розроблений у 1970-х

Ан-26Ш - спеціальна модифікація військово-транспортного літака Ан-26.

Їх розробили у 1970-х роках на КБ "Антонова" для навчання штурманів військової авіації.

Головна особливість - замість десантно-транспортного відсіку в ньому обладнано 10 робочих місць з відповідними приладами для штурманів-курсантів та одне місце для інструктора.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, В Ан-26Ш обладнані спеціальні навчальні місця для курсантів-штурманів з пультом та радіообладнанням

Штурмани відповідають за навігацію, тож замість звичайних ілюмінаторів на Ан-26Ш три ілюмінатори з правого борту та два з лівого замінили на блістери - випуклі обтічні ілюмінатори, які дають кращий огляд.

Літак випускали серійно - всього на КБ "Антонова" побудували 36 таких машин, які постачали в різні авіаційні училища Радянського Союзу.

У Харківському університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба практичні польоти на цих машинах курсанти починають з 2-го курсу.

Колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін не виключає, що на цьому літаку могли готувати і спеціалістів повітряної розвідки.

Продовження строків служби

Ан-26Ш з бортовим номером 76 зі складу 203-ї навчальної авіаційної (яка входить до складу Харківського університету Кожедуба) було 43 роки - він збудований у 1977 році.

Водночас визначений ресурс і строк служби Ан-26 - 50 років, 45 тис. льотних годин, 25 тис. польотів.

Але ключовими для літака є не стільки сам вік, скільки якість обслуговування (вчасний ремонт і заміна комплектуючих), а також згадані кількість льотних годин та зльотів-посадок.

За даними Міністерства оборони, до наступного планового ремонту борт 76 мав більше 5 тис. льотних годин.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ наполягають, що машина була цілком готова до виконання польотів і капітального ремонту не потребувала.

Водночас у 2020 році цей Ан-26Ш з бортовим номером 76 (заводський номер 56-08), відповідно до документів Prozorro, пройшов міжремонтне обслуговування на заводі "Антонова" для продовження служби.

"Зазначені роботи були виконані ДП "Антонов" у повному обсязі, і за їхніми позитивними результатами ДП "Антонов" продовжило призначений строк служби та строк служби до наступного ремонту цього літака на 2 роки", - повідомили у Командуванні Повітряних сил.

Катастрофа під Чугуєвом

Автор фото, УНІАН

У вечір аварії Ан-26Ш виконував планові тренувальні польоти, заплановані на темну пору доби.

"За штурвалом перебував пілот-інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та керування літаком", - розповів міністр оборони України Андрій Таран.

За його словами, борт 76 вже встиг зробити п'ять чи шість зльотів та посадок.

Під час останнього вильоту, за попередніми даними, відмовив один з датчиків у лівому двигуні (а не сам двигун, як повідомлялося раніше).

Автор фото, Харківський університет Кожедуба

За словами Андрія Тарана, попередній аналіз свідчить про те, що літак зачепився крилом за землю.

Остаточні відповіді про причину катастрофи має дати аналіз даних бортового самописця та висновки комісії, яка розслідує аварію.

За дорученням президента Зеленського, всі польоти Ан-26 в України призупинять до з'ясування обставин трагедії під Чугуєвом.