"Бути льотчиком – його мрія". Мати курсанта, що вижив, побачила сина

Автор фото, Володимир Зеленський Підпис до фото, 20-річний В'ячеслав Золочевський народився в сорочці

Курсант-третьокурсник Харківського національного університету повітряних сил, якому вдалося вижити в авіакатастрофі транспортного літака Ан-26, 20-річний В'ячеслав Золочевський перебуває у стабільному стані, загрози його життю немає.

Мати третьокурсника не могла повірити, що її сину вдалося врятуватися, поки не побачила його. Лікарі твердять, що її син народився у сорочці.

Усього в катастрофі під Чугуєвом загинули 26 людей: 7 членів екіпажу та 20 курсантів.

Народився в сорочці

Ірина Золочевська поспішає до шпиталю. Вчора саме сюди доправили її сина. У якому він стані, та які саме в нього травми, жінка ще не знає. Вчора їй вдалося лише кілька митей поспілкуватися із ним.

"Мене пустили, я бачила дитину одну хвилинку, він був при тямі, голову підняв, подивився, мене забрали", - каже Ірина. Свого В'ячеслава вона чула лише о 16:00, він телефонував щасливий, бо буде літати.

"Він чекав кожну годину. Кожен політ, для нього це був важливий крок", - каже мати. До цього моменту він вже встиг налітати п'ять годин: "Я сказала, сину, я пишаюся тобою, я дуже рада".

А вже ввечері Ірина затамувавши подих чекала на повідомлення у новинах. Та дізнавшись про двох врятованих, не вірила допоки не побачила, що то її син.

"Він був весь у крові, був забинтований, видно було лише очі", - пригадує Ірина.

Її син народився у сорочці, казали Ірині. Нині лікар - начальник військово клінічного центру північного регіону Едуард Хорошун підтверджує - в хлопця немає ані опіків, ані переламів.

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"Учора до нас доставили курсанта ХНУПСу, з множинними забоями і струсом головного мозку. Стан його розцінювався як середнього ступеня важкості. Тому його помістили до реанімаційного відділення. Зараз на ранок з покращенням його перевели до соматичного відділення", - розповів лікар.

Медики сподіваються виписати курсанта наступного тижня, загроз його життю немає.

Ірина Злочевська каже, що син самостійно вирішуватиме, чи продовжить її син навчання після катастрофи. Адже це була його дитяча мрія.

"З дитячого садка у кожного питали, ким ти хочеш стати. У нього було лише одне - хочу стати льотчиком", - згадує пані Ірина.

Автор фото, Антон Авіжас

Понівечені тіла

Напередодні в лікарні помер інший курсант, якому, як і В'ячеславу, вдалося вистрибнути з палаючого літака. За словами голови Харківської ОДА, він зі Львова.

Усього на борту Ан-26 перебували люди з 11 областей України. Це було сім членів екіпажу та курсанти другого, третього і четвертого курсів.

Жодного з тіл загиблих в авіакатастрофі ідентифікувати не вдалося, для цього знадобиться експертиза ДНК.

Як повідомив віцепрем'єр Олег Уруський під час позачергового засідання Кабінету міністрів у суботу, "тіла загиблих у понівеченому стані, дуже обгорілі".

"Потрібно проводити експертизу ДНК. Це займе від 2 до 3 тижнів часу. Тільки після цього можна буде говорити про поховання наших бійців", - заявив Олег Уруський.

Також зараз немає доступу до "чорних скриньок", тому що вони знаходяться у хвостовій частині літака. "До них доступу немає, поки не закінчена робота з тілами загиблих", - каже Олег Уруський.