Жінки у Мінську вийшли на "репетицію інавгураціі Тихановської". Їх затримують

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У суботу в Мінську проходить черговий "Жіночий марш" на знак протесту проти результатів президентських виборів, які опозиція і країни Заходу вважають сфальсифікованими.

Нинішній марш, як повідомляє телеграм-канал Nexta Live, проходить під гаслом "Народному президенту — гідна інавгурація", закликаючи його учасниць приєднатися до "репетиції інавгурації Світлани Тіхановскої", яка, за даними опозиції, виграла вибори.

За півтори години до початку акції підходи до Площі Перемоги в Мінську були перекриті. Організатори змінили місце проведення акції — жінки зійшлися біля Комаровського ринку.

Практично відразу після початку акції силовики почали затримувати учасниць — відео затримань опублікував телеграм-канал Tut.by.

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На пішохідну зону ринку заїхали мікроавтобуси з тонованим склом, звідти вибігли невідомі в балаклавах. Почалися затримання, пише Tut.by.

На акцію приїхала Ніна Багінська, яка бере участь в протестах у Білорусі вже понад 30 років. Її називають символом протестів у Білорусі — телеграм-канал Tut.by повідомляє, що спочатку силовики спробували відібрати у неї прапор, а потім забрали її до автобуса.

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Попередній "Жіночий марш" у Мінську 19 вересня, на який зібралося до двох тисяч учасниць, ознаменувався масовими затриманнями — силовики вихоплювали учасниць з колони й садили в автозаки. Всього повідомлялося про понад 300 затриманих.

Ніхто із затриманих жінок не пручався, пише Tut.by. Ніну Багінську згодом відпустили.

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Попри затримання біля Комаровського ринку, де стартувала акція, акція триває — велика колона протестувальниць йде проспектом Незалежності та скандує "Живе Білорусь" і "президент Свєта", пише Nexta Live.

Також у суботу з ранку в Мінську проходив "Забіг вільних". Як повідомляє Tut.by з посиланням на учасників забігу, їх почали затримувати приблизно на 3-му кілометрі.

23 вересня без попередження у Мінську відбулась таємна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Низка західних країн заявили, що не визнають легітимність Лукашенка.

Офіційно пан Лукашенко набрав понад 80% голосів на виборах 9 серпня, проте дані з багатьох дільниць свідчать про перемогу опозиціонерки Світлани Тихановської.

З дня виборів у Білорусі проходять багатотисячні протести проти фальсифікації виборів.