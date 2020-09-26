Жінки у Мінську вийшли на "репетицію інавгураціі Тихановської". Їх затримують
У суботу в Мінську проходить черговий "Жіночий марш" на знак протесту проти результатів президентських виборів, які опозиція і країни Заходу вважають сфальсифікованими.
Нинішній марш, як повідомляє телеграм-канал Nexta Live, проходить під гаслом "Народному президенту — гідна інавгурація", закликаючи його учасниць приєднатися до "репетиції інавгурації Світлани Тіхановскої", яка, за даними опозиції, виграла вибори.
За півтори години до початку акції підходи до Площі Перемоги в Мінську були перекриті. Організатори змінили місце проведення акції — жінки зійшлися біля Комаровського ринку.
Практично відразу після початку акції силовики почали затримувати учасниць — відео затримань опублікував телеграм-канал Tut.by.
На пішохідну зону ринку заїхали мікроавтобуси з тонованим склом, звідти вибігли невідомі в балаклавах. Почалися затримання, пише Tut.by.
На акцію приїхала Ніна Багінська, яка бере участь в протестах у Білорусі вже понад 30 років. Її називають символом протестів у Білорусі — телеграм-канал Tut.by повідомляє, що спочатку силовики спробували відібрати у неї прапор, а потім забрали її до автобуса.
Попередній "Жіночий марш" у Мінську 19 вересня, на який зібралося до двох тисяч учасниць, ознаменувався масовими затриманнями — силовики вихоплювали учасниць з колони й садили в автозаки. Всього повідомлялося про понад 300 затриманих.
Ніхто із затриманих жінок не пручався, пише Tut.by. Ніну Багінську згодом відпустили.
Попри затримання біля Комаровського ринку, де стартувала акція, акція триває — велика колона протестувальниць йде проспектом Незалежності та скандує "Живе Білорусь" і "президент Свєта", пише Nexta Live.
Також у суботу з ранку в Мінську проходив "Забіг вільних". Як повідомляє Tut.by з посиланням на учасників забігу, їх почали затримувати приблизно на 3-му кілометрі.
23 вересня без попередження у Мінську відбулась таємна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Низка західних країн заявили, що не визнають легітимність Лукашенка.
Офіційно пан Лукашенко набрав понад 80% голосів на виборах 9 серпня, проте дані з багатьох дільниць свідчать про перемогу опозиціонерки Світлани Тихановської.
З дня виборів у Білорусі проходять багатотисячні протести проти фальсифікації виборів.