Авіакатастрофа під Чугуєвом: що відомо про загиблих курсантів

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Рятувальники знайшли тіла усіх курсантів та офіцерів, які перебували на борту на час авіакатастрофи військового літака Ан-26 у Харківській області.

Для ідентифікації 25 тіл знадобиться експертиза ДНК. За словами фахівців, це займе від двох до трьох тижнів.

Усього на борту літака під час польоту перебувало 27 людей: 7 членів екіпажу та 20 курсантів. Двом курсантам вдалося врятуватися, однак один з них помер у лікарні.

Президент оголосив 26 вересня Днем жалоби в Україні.

Офіційні джерела поки що не публікують списки загиблих. Але друзі і близькі загиблих підтверджують інформацію і висловлюють своє співчуття рідним.

Як у комп'ютерній грі

Єдиним, кому вдалося вижити в авіакатастрофі став 20-річний курсант Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба В'ячеслав Золочевський.

Він перебуває у лікарні, його стан середньої тяжкості. Лікарі кажуть, що юнак народився у сорочці.

Автор фото, Володимир Зеленський Підпис до фото, 20-річний В'ячеслав Золочевський народився в сорочці

Курсант розповів, що все сталося дуже швидко, й було незрозуміло, що відбувається. За його словами, курсанти та екіпаж були знайомі й вже літали разом.

Мати курсанта розповіла журналістам, що син подзвонив їй о 16:00 і сказав: "Мамо, у мене польоти будуть з шостої до дев'ятої вечора. Він був дуже задоволений, щасливий, він чекав на ці польоти".

"Я побачила інформацію, що сталася катастрофа. І ще коли я прочитала, що це були льотні навчання, тим паче там були курсанти з Кожедуба, я не знала, що мені робити. Я боялася, що мого сина теж немає", - сказала вона.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер, який спілкувався з потерпілим, переказав розповідь курсанта: "Сказав, що все відбувалось як у комп'ютерній грі, що він, коли отямився, побачив, як горить його товариш, і він допомагав гасити полум'я".

Товариш, на якому намагався загасити полум'я В'ячеслав Золочевський - Віталій Вільховий з Львівщини.

Автор фото, Getty Images

Його забрали ще живим з місця авіатрощі. Але вранці у суботу він помер у лікарні, бо отримав опіки 90% тіла, що несумісно з життям.

Прощання з Віталієм відбувається у Львівському державному ліцеї ім. Героїв Крут, який він закінчив у 2017 році.

Львівська ОДА підтвердила, що серед загиблих в трагедії на Харківщині курсантів - 20-річний Віталій Вільховий із Соснівки та Ростислав Булій зі Старосамбірщини, 1998 року народження.

У місцевій групі села Торчиновичі, звідки родом Ростислав Булій, опублікували слова співчуття і фото курсанта.

"Відомо також , що одним із тих курсантів, що загинули, був наш односельчанин Ростислав Булій, 1998 р.н. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у місцевій групі села Торчиновичі, звідки родом Ростислав.

Автор фото, Торчиновичі / Torchynovychi Підпис до фото, Ростислав Булій отримав опіки 90% тіла і помер у лікарні

Мати загиблого курсанта Андрія Померанцева, родом з Миколаєва, про свою втрату повідомила у соцмережі.

"Мій милий синочок, вчора 25.09. 2020 загинув в авіакатастрофі . Люблю тебе, ти в моєму серці назавжди", - написала Олена Померанцева у Facebook.

Автор фото, Helena Pomerancewa

Офіційної інформації про інших загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом поки що немає.

Усього на борту Ан-26 перебували люди з 11 областей України. Усі родичі загиблих у суботу приїхали до Харкова, окрім двох родин.

Перерваний політ

Літак Ан-26Ш 25 вересня здійснював планові навчальні польоти. У літаку перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, а також офіцери.

У вечір аварії Ан-26Ш виконував планові тренувальні польоти, заплановані на темну пору доби. Курсанти літаком не керували, усі польоти виконував командир екіпажу.

У тому складі Ан-26 здійснював політ учетверте.

Під час останнього вильоту, за попередніми даними, відмовив один з датчиків у лівому двигуні.

Автор фото, Getty Images

За словами міністра оборони Андрія Тарана, попередній аналіз свідчить про те, що літак зачепився крилом за землю.

Остаточні відповіді про причину катастрофи має дати аналіз даних бортового самописця та висновки комісії, яка розслідує аварію.

За дорученням президента Зеленського, всі польоти Ан-26 в України призупинять до з'ясування обставин трагедії під Чугуєвом.