Пожирач мозку. У США у міському водогоні виявили смертельний мікроб

Підпис до фото, Людям радять кип'ятити воду перед вживанням

Мешканців Лейк-Джексон, у штаті Техас, попередили про небезпеку вживання водопровідної води після того, як у міському водогоні виявили смертельний мікроб, що поїдає мозок.

Тести підтвердили наявність амеби Naegleria fowleri в системі водопостачання. Мікроб може викликати інфекцію мозку, яка зазвичай призводить до смертельних наслідків.

Втім, інфекції в США зустрічаються рідко, з 2009 по 2018 рік зафіксували 34 випадки.

Місцева влада Лейк-Джексон заявила, що воду дезінфікують, але невідомо, скільки часу це займе.

У п'ятницю ввечері восьми громадам Техасу наказали не користуватися водою для будь-яких цілей, крім змиву туалетів. Попередження скасували в суботу для всіх, крім Лейк-Джексон, міста з населенням понад 27 тисяч.

Влада міста пізніше заявила, що люди можуть почати користуватися водою, але перед тим, як пити, її необхідно кип'ятити. Містянам також запропонували вжити інших заходів, зокрема не допускати попадання води в ніс під час купання.

Лікарі попередили, що діти, люди похилого віку та з ослабленою імунною системою - "особливо уразливі".

Влада заявила, що систему водопостачання промивають, а потім проведуть тестування, щоб переконатися, що вода безпечна для використання.

Як повідомив журналістам міський голова Лейк-Джексон Модесто Мундо, розслідування системи водопостачання міста почалося після того, як шестирічний хлопчик "підчепив" мікроб і помер на початку цього місяця.

Naegleria fowleri зустрічається в прісній воді у всьому світі. Разом з водою вона потрапляє у носовий канал людини і звідти за допомогою нюхового нерва - у головний мозок.

Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) заявили, що мікроб зазвичай вражає, коли людина плаває або пірнає в "теплих прісноводних місцях".

У інфікованих Naegleria fowleri спостерігаються такі симптоми, як жар, нудота і блювота, а також ригідність шиї й головні болі. Більшість хворих помирає протягом тижня.

Раніше цього року подібну інфекцію підтвердили в американському штаті Флорида.Тоді представники охорони здоров'я закликали місцевих жителів не допускати, щоб вода з кранів та інших джерел потрапила у ніс.