Контрнаступ і бої по всій лінії фронту: нове загострення в Карабаху

Автор фото, Міноборони Вірменії

Між Вірменією та Азербайджаном відновилися масштабні бойові дії.

Азербайджан заявив про "контрнаступальну операцію по всій лінії фронту" через "провокації Вірменії".

Водночас вірменські військові заявляють про значні втрати азербайджанців, зокрема у танків, гелікоптерів та живої сили.

Контрнаступальна операція

Автор фото, Міноборони Азербайджану Підпис до фото, Напередодні азербайджанці провели артилерійські навчання (фото з навчань гаубиць "Мтса-С")

"З метою запобігання бойовій активності Збройних сил Вірменії, забезпечення безпеки цивільного населення командуванням азербайджанської армії ухвалене рішення про початок контрнаступальної операції по всій лінії фронту", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони Азербайджану в неділю зранку.

Перед цим там заявили про "масштабні провокації по всій лінії фронту" зі сторони вірменських військових.

Зокрема азербайджанці стверджують про обстріли позицій своїх військових та цивільних населених пунктів з великокаліберної зброї, мінометів та артилерійських систем різного калібру.

Президент Азербайджану Гейдар Алієв заявив про жертви серед цивільного населення - поранених і вбитих.

Згодом азербайджанці заявили про "успішне продовження контрнаступу" на важливі висоти.

"Ракетно-артилерійські війська і авіаційні засоби наносять удари по командних пунктах супротивника, знищуючи багато його маневруючих сил, бойової техніки і військових об'єктів", - повідомило міноборони Азербаджану.

"На всій протяжності фронту йдуть запеклі бої", - додали там.

Відповідь Вірменії

Автор фото, Міноборони Віремнії

У відповідь у невизнаному Нагірному Карабу, який підтримує Вірменія, заявили про обстріли зі сторони Азербайджану своїх мирних населених пунктів, включно зі "столицею" Степанакертом (Ханкенді).

Президент невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" Араік Арутюнян оголосив про введення воєнного стану і загальну мобілізацію - про це повідомив його прес-секретар Ваграм Погосян.

У Міністерстві оборони Віремнії назвали контрнаступ азебрайджанців "заздалегідь спланованими діями".

"Через хвилини після офіційного повідомлення про ескалацію азербайджанські і турецькі ЗМІ вели репортажі з передової, що свідчить, що провокація Азербайджану була заздалегідь спланована," - заявила речниця вірменського міноборони Шушан Степанян.

Міноборони Вірменії також опубілкували кілька відео, на яких, як стверджується, зафіксоване знищення азербайджанської військової техніки.

Зокрема видно влучання в один танк, а також іншу палаючу техніку.

Чи справді це підбита техніка армії Азербайджану, невідомо.

Також Вірменія стверджує про два збитих азербайджанських гелікоптери та 14 знищених безпілоктників.

Азербайджан заперечив втрату танків, гелікоптерів та безпілотників.

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху

Автор фото, Getty Images

До розпаду СРСР Азербайджан і Вірменія входили до складу Союзу, однак Карабахський конфлікт почався за три роки до цього - в лютому 1988 року, коли Нагірно-Карабахська автономна область оголосила про вихід зі складу Азербайджанської РСР.

У ході військового протистояння між двома республіками в 1992-1994 роках Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом.

У 1992 році була створена Мінська група ОБСЄ по мирному врегулюванню цього конфлікту на чолі з трьома співголовами - Росією, США і Францією.

Єреван офіційно не визнає незалежність Карабаху, але бюджет і армія невизнаної республіки тісно пов'язані з Вірменією.

Росія підтримує постачаннями зброї обидві сторони карабахського конфлікту (як там кажуть, щоб не було переваги однієї з сил).

Водночас більш тісне військове співробітництво у Москви з Єреваном - Росія має свою 102-го військову базу в Гюмрі, крім того, вірмени брали участь у недавніх масштабних навчаннях "Кавказ-2020" (азербайджанці там були лише спостерігачами).

Водночас Вірменія налагодила співпрацю у військовій сфері з Туреччиною.