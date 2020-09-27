Новий скандал у "Слузі народу". Що сталося цього разу

Автор фото, Микола Галушко / Олександр Дубінський

У пропрезидентській партії "Слуга народу" черговий скандал - депутат-мажоритарник від Броварів Микола Галушко оголосив про те, що йде від "зелених".

Причина - начебто продаж місць у списках "Слуги народу" на місцевих виборах та "просто слова" замість боротьби зі старими елітами та корупцією.

Водночас куратор "Слуги народу" на Київщині, інший депутат Олександр Дубінський звинуватив самого Миколу Галушку у перемовинах зі "старими елітами".

У партії пообіцяли розібратися, але додали, що про вихід броварського депутата з фракції "Слуги народу" у Верховній Раді поки що не йдеться.

"В такій політичній партії я участі брати не буду"

Автор фото, Микола Галушко Підпис до фото, Микола Галушко у 2019 році був довіреною особою Зеленського в Броварах, а потім під брендом його партії пройшов до парламенту

Своє відеозвернення Микола Галушко опублікував у неділю ввечері.

"Володимире Олександровичу, в 2019 році я разом з вами йшов на вибори", - нагадав політик, який був довіреною особою Зеленського в Броварах.

"Після обрання вас президентом я йшов разом з вами на вибори до Верховної Ради. Весь цей шлях пройшла зі мною команда однодумців, яка працювала за ідею, за зміну ставлення влади до людей", - продовжив депутат.

Утім, за його словами, через майже два роки після приходу Зеленського і його людей до влади "майже нічого не змінилося".

Микола Галушко також поскаржився на те, що через "кулуарну гру керівництва Слуги народу" ледь не знищили мій рідний Броварський район".

"А зараз на місцевих виборах всі місця в списках від партії "Слуга народу" були продані. І заклик йти на вибори боротися з корупціонерами і старими елітами, на жаль, просто слова", - дорікнув депутат.

"В такій політичній партії ні я, ні моя команда далі брати участь не буде. Тому я, Галушко Микола, офіційно заявляю про вихід з партії "Слуга народу", - резюмував він.

Чи означає це також вихід з парламентської фракції, політик не уточнив.

Питання Дубінського

Автор фото, Олександр Дубінський Підпис до фото, Олександр Дубінський курує роботу партії на Київщині

"З подивом подивився відеозвернення народного депутата Галушки Миколи, який вирішив вийти з партії СН через те, що нібито не може боротися на місцевих виборах "зі старими елітами", - відреагував на ролик інший депутат від "зелених" Олександр Дубінський.

Він курує партію у Київський області - через "команду Олександра Дубінського на Київщині".

"Це при тому, що буквально сьогодні пан Галушко зустрічався з представником цих самих "старих еліт", чинним мером Броварів і прямим опонентом СН - Сапожко", - додав Олександр Дубінський.

"Так що ви хочете насправді: боротися зі старими елітами, або зустрічатися і просувати їхніх людей у список СН, Миколо?", - запитав він у вже колишнього колеги по партії.

Та додав фото, на якому, судячи зі слів Дубінського Микола Галушко десь на вулиці зустрічається з нинішнім мером Броварів Ігорем Сапожком.

Автор фото, Олександр Дубінський Підпис до фото, На цьому фото, як стверджує Дубінський, Микола Галушко говорить з чинним мером Броварів. Про що та звідки взялося фото - невідомо

Служба безпеки "Слуги народу" все перевірить

На заяву Миколи Галушки відреагували і в самій партії "Слуга Народу".

Там його звинувачення назвали "дуже серйозними, оскільки "договорняки" та торгівля місцями у списках суперечать моральним принципам нашої команди".

"Тому служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки", - додали там, а також пообіцяли переврити заяви Дубінського про зустрічі Галушки з мером.

"Керівництво партії "Слуга Народу" довіряє партійним командам у регіонах. Тому все, що можна вирішити в місцевому партійному осередку, вирішується там", - порадили у "Слузі народу" своїм місцевим організаціям.

У політисилі пообіцяли також розглянути офіційну заяву депутата про вихід з партії, коли вона надійде.

"Підкреслюємо, що про вихід пана Галушка з фракції "Слуга Народу" у парламенті не йдеться", - наголосили у партії.

Позбавити мандату Миколи Галушка "слуги народу" не можуть, оскільки він обраний у мажоритарному окрузі, а не по партійних списках.

Не вперше

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Гео Лерос

Це не перший скандал у "Слузі народу" з мажоритарниками своєї партії.

Щоправда, раніше мова йшла про виключення з парламентської фракції.

Нещодавно звідти вигнали депутата Гео Лероса, який критикував главу Офісу президента Андрія Єрмака за ймовірну корупцію, а президента Зеленського назвав "пустим місцем".

А у грудні минулого року "Слуга народу" виключили з фракції трьох депутатів: Антона Полякова, Анну Скороход та Романа Іванісова.

Перші двоє також критикували дії партії, а Іванісова звинуватили у тому, що він нібито приховав факт засудження за згвалтування.

Всі вони зберегли свої мандати і продовжують працювати у Верховній Раді.