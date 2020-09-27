Прорив Азербайджану в Карабаху, жертви і знищена техніка з обох боків. Конфлікт наростає

Автор фото, Міноборони Вірменії

Азербайджанські військові повідомляють про те, що їм вдалося зайняти ряд сіл і взяти під вогневий контроль стратегічну дорогу під час свого "контрнаступу" в Нагірному Карабаху.

Вірменія це заперечує.

Крім того, обидві сторони опублікували відео знищення техніки супротивника: вірмени - азербайджанських танків, а азербайджанці - зенітно-ракетних комплексів "Оса".

Просування азербайджанців

Автор фото, Міноборони Азербайджану Підпис до фото, Знищення вірменського зенітного комплексу, ймовірно зняте з азербайджанського безпілотника

Азербайджанські сили під час "широкомасштабного контрнаступу" змогли зайняти вісім сіл у Фізулінському та Джебраїльскому районах Нагірного карабаху.

Про це повідомляють азербайджанські медіа з посиланням на міністерство оборони країни.

Міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов на засіданні радбезу заявив, що азербайджанській армії вдалося прорвати лінію оборони вірмен, а противник "повністю відступає".

Також азербайджанці стверджують про захоплення однієї з вершин на хребті Мурдоваг, що дозволило їм взяти під вогневий контроль (тобто - обстрілювати за потреби) дорогу Варденіс-Агадара, яка з'єднує Карабах з Вірменією.

Крім того, азербайджанці заявляють, ніби їхні військові оточили вірменський гарнізон міста Мардакерт (Агдер) і запропонували йому здатися.

Підтвердження цьому з незалежних джерел немає.

Вірменія ж і підтримувана нею "Нагірно-Карабахська республіка" (НКР) заперечують як захоплення супротивником сіл, так і оточення Мардакерта.

"Ця інформація не відповідає дійсності й вкладається в логіку інформаційної війни", - сказав речник міноборони НКР Сурен Сарумян місцевим медіа.

Війна відео

Автор фото, Міноборони Вірменії

Паралельно обидві сторони публікують відео знищеної техніки супротивника.

Так Міністерство оборони Азербайджану опублікувало відео знищення однієї одиниці бронетехніки в капонірі.

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На решті кадрів того ж ролика також видно кілька БТР чи БМП на дорозі.

Азербайджанці стверджують, що це покинута техніка.

На профільних військових Telegram-пабілках припускають, що цю колону могли обстріляти безпілотники.

Автор фото, Міноборони Азербайджану Підпис до фото, Бронетехніка на дорозі

У відповідь Міністерство оборони опублікувало відеоролик влучання у два танка з підписом "Вірменські збройні сили продовжують вражати азербайджанську бойову техніку".

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Також там опублікували відео обстріляної військової колони.

Автор фото, Міноборони Вірменії

Кілька одиниць техніки - азербайджанської, як стверджують у вірменському оборонному відомстві, горить на гірській дорозі.

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Раніше азербайджанці вже публікували ролики з влучанням у танки супротивника.

У Єревані заявили про знищення трьох гелікоптерів, двох десятках безпілотників, тридцяти танків і живої сили ворога.

У Баку традиційно це заперечили.

Натомість Азербайджан повідомляв про знищення кількох зенітних комплексів "Оса" супротивника.

На одному з відео видно, як у такий комплект влучив снаряд чи ракета. Оглядачі припускають, що відео велося з безпілотника "Байрактар" турецького виробництва (такі ж закупили ЗСУ не так давно), який і міг знищити "Осу".

Вірменія визнала, що за попередніми даними втратила за день 16 бійців убитими та більше сотні пораненими.

Пропустити Twitter допис, 3 "According to preliminary data, the Armenian side has 16 killed and more than one hundred wounded" Artur Sargsyan, Deputy Defense Minister of the Republic of Artsakh — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) September 27, 2020 Кінець Twitter допису, 3

Втрати Азербайджану невідомі.

Водночас обидві сторони повідомляють про загиблих і поранених цивільних.

З вірменської сторони говорять про двох загиблих, а в Азербайджані - про п'ять вбитих цивільних, членів однієї сім'ї.

Водночас і Єреван, і Баку заперечують, що їхні війська вели вогонь по цивільних об'єктах.

Як все почалося

Загострення на фронті між Вірменією та Карабахом почалося 27 вересня зранку.

Азербайджан стверджує, що його військові позиції та мирні населені пункти були обстріляні вірменами з Карабаху, через що у Баку вирішили почати "широкомасштабну контрнаступальну операцію".

Водночас Єреван називає так дії супротивника заздалегідь спланованою провокацією Азербайджану за підтримки Туреччини.

Бої почалися по всій лінії фронту в Карабаху.

Вірменія ввела воєнний стан та оголосила загальну мобілізацію офіцерів, прапорщиків рядових з запасу віком до 55 років.

Згодом воєнний стан з понеділка вирішили ввести і по всій території Азербайджану. У країні вводять комендантську годину.

Автор фото, President.az Підпис до фото, Президент Азербайджану Ільхам Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність "повністю вирішити" проблему конфлікту в Карабаху та "відновити історичну справедливість".

Водночас прем'єр Вірменії Нікол Пашинян відзначив, що вірмени готові до війни: "Вірменський народ готовий до війни, адже завжди усвідомлював, що насаджувана в Азербайджані вірменофобія, ворожнеча і ненависть не могли призвести до інших результатів".

Водночас він попередив, що конфлікт може вилитися у велике міжнародне зіткнення.

"Широкомасштабна війна на Південному Кавказі, на порозі якої ми стоїмо, може мати непередбачувані наслідки і вийти за межі регіону, придбати масштаби, погрожуючи міжнародної безпеки і стабільності", - заявив Нікол Пашинян.

Новий фактор - роль Туреччини: аналіз Томаса де Ваала

Своє бачення причин ескалації запропонував британський аналітик Том де Ваал, старший науковий співробітник Центру Карнегі.

Де Ваал пише, що вже можна констатувати невелику війну - у справу йде важке озброєння, в Азербайджані частково заблокований інтернет.

"Первісна інформація вказує на те, що Баку хоче змінити ситуацію на території, втраченій у 1990-і. Можливо, [Азербайджан] намагається використати момент перед початком зими, коли міжнародне співтовариство займається іншим, у США передвиборний період, в ОБСЄ немає керівника", - припускає експерт.

Він підкреслює, що на відміну від 1990-х обидві сторони мають набагато більш досконалу зброю, і тому загроза повномасштабної війни вкрай небезпечна, в тому числі для цивільного населення.

"Новий фактор в цьому році - підтримка Азербайджану з боку Туреччини набагато більш відкрита, ніж будь-коли раніше. Росія, попри військовий союз з Вірменією, набагато більш двозначна [у своїй позиції] через тісні відносини з Азербайджаном".

Британський експерт вважає, що зараз потрібна рішуча ініціатива Франції, США та Росії, щоб зупинити насилля.