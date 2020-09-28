Світлана Алексієвич вилетіла з Білорусі до Німеччини

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич поїхала в Німеччину. Про це повідомила її помічниця, наголосивши, що від'їзд не пов'язаний з кримінальною справою проти координаційної ради опозиції.

Алексієвич - останній член президії ради, яка залишалася на волі і дотепер не покидала Білорусь.

"Полетіла у власних справах"

72-річна Алексієвич вранці в понеділок полетіла до Німеччини, розповіла білоруському виданню Tut.by помічниця письменниці Тетяна. Вона стверджує, що кримінальна справа, порушена за фактом створення координаційної ради, тут ні до чого.

"Чому Світлана Олександрівна повинна їхати зі своєї країни назавжди? Нічого подібного, вона полетіла у своїх особистих справах. У неї заплановані зустрічі, книжковий ярмарок у Швеції, на Сицилії їй вручатимуть нагороду", - розповіла помічниця Алексієвич.

"Ні, звичайно, вона поїхала у своїх особистих і літературних справах, - додала вона, відповідаючи на питання про можливий зв'язок від'їзду Алексієвич з кримінальною справою. - Це нормальне її життя, вона просто довго не могла виїхати через самопочуття. Коли повернеться? Все залежить від того, як тут будуть розвиватися події і від її самопочуття".

Білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на друзів письменниці повідомляє, що Алексієвич поїхала до Німеччини лікуватися і повернеться через місяць.

Письменниця, за даними "Свободи", звернулася до лікаря, який консультував її вже давно, і поїхала на планове обстеження.

"Два місяці тому вона мала піти до лікаря, але цьому завадили коронавірус і політичні події. Після Німеччини вона має намір відвідати Італію, де їй присудили премію. Через місяць вона повернеться в Білорусь. Вона не припиняє свою діяльність як член координаційної ради", - сказав співрозмовник "Свободи".

Першим про від'їзд Алексієвич повідомив телеграм-канал "Жовті сливи", який пов'язують з білоруською владою.

"Як стало відомо "ЖС", сьогодні о 12:15 Світлана Алексієвич полетіла до Німеччини! Таким чином, ще один член КС покинув країну і поповнив "уряд у вигнанні", - в знущальному тоні прокоментував своє повідомлення канал.

Тим часом агентство DPA з посиланням на свої джерела повідомило, що 72-річна Алексієвич "через побоювання за свою безпеку" вилетіла рейсом авіакомпанії "Белавіа" "в напрямку Берліна".

Остання із семи

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З семи членів президії координаційної ради опозиції п'ятеро були арештовані або опинилися за кордоном Білорусі. На волі залишаються лише Алексієвич і член страйкому Мінського тракторного заводу Сергій Дилевський, але і його двічі заарештовували за адміністративною справою. 18 вересня він вийшов на свободу.

На думку білоруської влади, створення і діяльність координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на завдання шкоди національній безпеці. За цим фактом порушили кримінальну справу.

У цій справі взяли під варту членів президії координаційної ради Марію Колесникову і Максима Знака, а також адвоката Колесникової Іллю Салея.

Після затримання Колесникової вдома у письменниці зібралися європейські дипломати, щоб не допустити її арешту.

Саму Алексієвич раніше викликали на допит. Тоді письменниця відмовилася свідчити проти себе, на цьому допит закінчився.

Алексієвич - перший білоруський лауреат Нобелівської премії. У 2015 році вона отримала премію з літератури з формулюванням "за поліфонічну творчість - пам'ятник стражданню і мужності в наш час". Серед її творів книги "У війни не жіноче обличчя" (1985), "Чорнобильська молитва" (1997), "Час секонд хенд" (2013).

Координаційну раду створили з ініціативи головної суперниці Олександра Лукашенка на виборах Світлани Тихановської. До неї увійшли 33 людини - політики, активісти, представники інтелігенції та робітників.

Сама Тихановська поїхала в Литву незабаром після оголошення підсумків виборів, на яких, за офіційними даними, переміг Лукашенко.

12 вересня координаційна рада опозиції вирішила працювати без президії і не переобирати нову.