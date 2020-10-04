Хвороба Трампа: наступні кілька днів стануть "справжнім випробуванням"

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Журналісти не помітили у президента ознак нездужання, коли він покидав Білий дім

Президент США Дональд Трамп каже, що він почувається добре, але наступні дні стануть "справжнім випробуванням".

Пан Трамп розповів про це у відео, яке він опублікував у Twitter у суботу ввечері.

Лікар президента Шон Конлі також заявив у суботу пізно ввечері, що справи пана Трампа йдуть добре і він досяг значного прогресу відтоді, як йому діагностували Covid-19.

Пан Трамп проводить у лікарні вже другу ніч.

У чотирихвилинному відеозверненні пан Трамп, одягнений у піджак та сорочку без краватки, подякував лікарям та медсестрам у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда поблизу Вашингтона, де він наразі перебуває.

"Коли я сюди потрапив, мені було не дуже добре, зараз я почуваюся набагато краще, - сказав він. - Наступні кілька днів, мабуть, будуть справжнім випробуванням. Побачимо, що буде у ці наступні кілька днів".

Він сказав, що хоче повернутися до своєї передвиборчої кампанії. Пан Трамп боротиметься із Джо Байденом на президентських виборах 3 листопада.

Діагноз Covid-19, про який президент повідомив у Twitter у п'ятницю, підірвав його кампанію, а також поставив під сумнів успішність його спроби отримати нову суддю Верховного суду перед виборами.

Що відомо про стан пана Трампа?

У суботу вранці доктор Конлі заявив, що наразі президенту не дають додаткового кисню, і протягом 24 годин у нього не було лихоманки.

Як повідомляють у Білому домі, президент лишатиметься у лікарні Волтера Ріда ще кілька днів.

Доктор Конлі сказав, що він має "обережний оптимізм" щодо стану пана Трампа, але поки що він не готовий сказати, коли саме його випишуть.

Однак керівник апарату Білого дому Марк Медовз висловив занепокоєння станом президента.

Він сказав журналістам, що стан президента протягом останніх 24 годин викликав занепокоєння, і що наступні 48 годин будуть критичними.

74-річний президент, який має ознаки ожиріння, є представником групи підвищеного ризику щодо Covid-19. Наразі його лікували експериментальними ін'єкціями та противірусним препаратом ремдесивір.

За словами лікарів, більшу частину дня президент "займався справами і без труднощів пересувався по палаті".

Перша леді Меланія Трамп, яка також отримала позитивний результат тесту на Covid-19, за повідомленнями, почувається добре і залишається у Білому домі.

Хто ще в оточенні президента захворів?

Доктор Конлі не відповів на запитання про те, коли і де, на його думку, пан Трамп підхопив коронавірус.

Втім, багато хто звертає увагу на багатолюдну церемонію оголошення кандидатури консерваторки Емі Коні Барретт у члени Верховного суду, яка відбулась у Роуз-Гарден минулими вихідними.

Окрім президента та першої леді, коронавірус підтвердили ще у шести людей, які брали участь у заході - зокрема, у сенаторів-республіканців Майка Лі і Тома Тілліса. У суботу про позитивний результат тесту на Covid-19 повідомив і радник кампанії та колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті.

Серед інших людей з оточення президента, яким діагностували коронавірус - помічниця Трампа Гоуп Гікс, керівник кампанії Білл Степ'єн та колишня радниця президента Келліен Конвей.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Прихильники президента зібралися біля лікарні

Тим часом лідер республіканської більшості Мітч Макконнелл заявив, що Сенат відкладе свою повноцінну роботу до 19 жовтня, водночас робота Комітету судової влади - який розглядатиме кандидатуру судді Барретт - продовжиться.

Пан Трамп наразі продовжує виконувати свої президентські обов'язки. Віцепрезидент Майк Пенс, якому за конституцією президент має тимчасово передати свої повноваження, якщо він почуватиметься занадто погано, має негативний результат тесту на коронавірус.

Востаннє президента бачили на публіці у п'ятницю ввечері - перед тим, як він сів у свій вертоліт, який доправив його до лікарні.

А як щодо виборчої кампанії?

"Я думаю, що я скоро повернусь, і я з нетерпінням чекаю на можливість завершити кампанію так, як вона була розпочата", - сказав пан Трамп у своєму Twitter.

У суботу президентська передвиборча команда заявила, що рухатиметься вперед "на повній швидкості", доки пан Трамп не зможе повноцінно повернутися до роботи.

Наразі ж на чолі кампанії мають стати сини Трампа - Дональд-молодший та Ерік - та віцепрезидент Майк Пенс.

Представник кампанії заявив Fox News, що першим заходом буде віртуальний мітинг у понеділок.

Віцепрезидент Майк Пенс, має у середу провести дебати із кандидаткою на на посаду віцепрезидента від демократів Камалою Гарріс.

Кандидат у президенти від демократів Джо Байден продовжує свою кампанію та провів віртуальний захід у суботу.