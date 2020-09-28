В'їзд вільний: іноземці можуть їхати до України без обмежень і самоізоляції

Автор фото, УНІАН

Від 28 вересня втратила чинність заборона на в'їзд до України іноземців, яка діяла з кінця серпня.

При цьому поки що відсутні норми чи рішення влади, які б регламентували вимоги до іноземців щодо самоізоляції, негативного ПЛР-тесту чи страхового поліса на випадок Covid-19, повідомив ВВС News Україна речник прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, іноземців від сьогодні і до окремого рішення влади впускають на загальних правових підставах без особливих карантинних вимог.

Водночас він визнає, що громадяни України, які повертаються з країн "червоної зони", мають виконувати карантинні обмеження.

Джерела ВВС News Україна у прикордонній службі кажуть, що раніше зверталися до МОЗ із закликом розробити процедуру в'їзду для іноземців після того, як заборона припинить діяти, аби її вчасно затвердив уряд. Але там нібито вчасно не відреагували.

Автор фото, УНІАН

Натомість у пресслужбі МОЗ на запит ВВС News Україна повідомили, що направили у Кабмін проєкт нового порядку перетину кордонів для іноземців, але не змогли уточнити, чи його затвердили.

Співрозмовник у МОЗ визнав, що сталась юридична колізія і кілька днів іноземці дійсно можуть в'їжджати до України без окремих карантинних обмежень.

А співрозмовник ВВС News Україна в уряді уточнив, що там планують найближчим часом і може навіть сьогодні ухвалити зміни до постанови 641, яка регулювала порядок в'їзду до України іноземців. У цих змінах якраз і можуть передбачити для іноземців проходження самоізоляції, наявність спеціального страхового полісу чи негативного ПЛР-тесту.

26 серпня уряд заборонив в'їзд до України іноземців на місяць. Заборона почала діяти з 28 серпня.

Співрозмовники ВВС пов'язували таку жорстку заборону з намаганням завадити приїзду до Уман хасидів на святкування єврейського Нового року.