"Я все життя тікала від торгівлі" - як полтавчанка створила власний бізнес на карантині
У березні, коли всю Україну фактично закрили на жорсткий карантин, полтавчанка Вікторія Герасименко залишилася без можливості купувати свіжі продукти.
Свого часу Вікторія здобула юридичну освіту, працювала у поліції, суді. Згодом зрозуміла, що така робота не для неї і вирішила здобути спеціальність із косметології.
Але карантин змусив її зайнятись доставкою свіжих овочів і фруктів. Нині ж вона продовжує працювати косметологом, має своїх постійних клієнтів і успішно поєднує це з торгівлею.
З чого усе почалося
Батьки Вікторії живуть за містом, і коли під час карантину скасували всі пасажирські перевезення, вони не могли виїхати за свіжими овочами й фруктами на ринок до міста.
Так у Вікторії народилася ідея нового бізнесу.
"У селі тільки невеликий продуктовий магазин. Був березень, той період, коли вітаміни чи фрукти були дуже необхідні. Їх я не могла там знайти. І зі своєю знайомою почала організовувати доставку овочів і фруктів. Окрім заробітку, я найбільше хотіла допомогти людям, які не могли вийти з дому", - розповідає вона.
У гаражі жінки облаштували невеликий склад, зробили полиці. Спочатку на оптовому ринку купляли продукти по кілограму, через кілька днів овочі та фрукти вже привозили коробками, через тиждень купляли мішками, а ще через кілька тижнів на прохання місцевих жителів замовили першу тонну картоплі.
"Дуже швидко все виходило. Як сказала моя бабуся: "Це у тебе в крові". Тому що в однієї моєї прабабусі була своя овочева база, інша бабуся все життя в торгівлі. Я ж, навпаки, все життя бігла від цього", - пояснює Вікторія.
Тактика і доброчинність
З першого дня створили групу в месенджері, де викладали фото фруктів і овочів.
"Спочатку люди дивувались. Бо не могли зрозуміти, в чому підступ - ціни ті ж самі, що і в магазині або навіть нижчі, але доставка безкоштовна. Сам факт полягав в тому, що ми повинні один одному допомогти", - каже Вікторія.
На це їм пояснювали, що у вартість продуктів вже заклали суму, яка покриває витрати на доставку. Люди почали звертатись, просили, щоб допомагали також і тим, хто через карантин залишився без роботи.
Згодом до Вікторії звернувся благодійний фонд "Карітас", і вже разом вони почали збирати "борщові набори", розвозити продукти нужденним родинам.
Кінець жорсткого карантину бізнесу не завадив, бо постійні клієнти переконали Вікторію відкрити свій павільйон.
Жінка з командою розробила власний бренд з кольорами, підібраними для того, щоб покупки могли робити і люди з вадами зору. В асортименті - апельсини, лимони, лайми. Це ті фрукти, які влітку на ринку знайти практично неможливо, тільки у супермаркетах.
Також на полицях є ананаси, яблука, персики, імбир, борщовий набір - буряк, капуста, картопля, морква, помідори, огірки. На прохання клієнтів можуть доставити й інші овочі.
"Був момент, коли я залишилась сама"
Павільйон має термінал для безготівкової оплати, що і досі новинка для полтавського ринку. Там також пропонують упаковувати продукти у крафтові пакети замість целофанових.
За словами Вікторії, є люди, які звикли тільки до пластикових пакетів, але є й ті, хто, навпаки, просить паперовий.
Біля павільйона обладнали під'їзд для людей з інвалідністю, щоб до нього зручно можна було під'їхати.
"У мене до карантину було спокійне життя. Але потім все змінилось", - розповідає жінка.
"Був момент, коли я залишилась сама. Виявилось, що справа не підійшла дівчині, з якою все це разом починали. Тоді я сіла і подумала: якщо це нікому не потрібно, то буду закриватись. Але потім пішли нові замовлення, знайшлися люди, яким потрібна була робота", - зазначає вона.
Вікторія так говорить про те, що її надихає в цій роботі:
"У нас дуже було багато чуйних людей, які вирішили допомагати. Наприклад, багато людей шили і передавали нам маски".
Зараз її підприємство возить продукти і в інші міста, і навіть отримує замовлення з інших країн - Польщі, Італії, Угорщини.
Ці замовлення робить переважно молодь, яка поїхала на заробітки і через пандемію не могла повернутись. А продукти вони замовляли для батьків, які залишились у Полтаві.
"Коронавірус і карантин повністю змінили моє життя. Я була людиною, яка все життя тікала від торгівлі. Просто потрібно було знайти те, що буде до душі", - каже Вікторія.
Але бізнесом вона свою справу не називає, оскільки серйозний доходу, каже вона, поки що немає. Більшість коштів йде на закупівлю, доставку, розробку реклами.
"Це те, чим я хотіла займатись. Отримую набагато більше задоволення, коли бачу, як "горять" очі людей".
У місті не виключають, що через ситуацію з коронавірусом пізніше восени чи взимку можуть запровадити жорсткіший карантин, але Вікторія до цього готова. Має овочеву базу з кондиціонерами, де можна тривалий час зберігати овочі й фрукти. Вже зараз почала заготівлю необхідних взимку продуктів, того ж борщового набору.
"Карантин мене не лякає. Напевне тому що я прийшла на ринок уже з цієї ситуації. Я підготовлена. Знаю, що знову звертатимуться люди, які знають, що є така доставка. І будуть звертатися люди, щоб працювати".
Що думають клієнти?
Вперше скористатись доставкою продуктів полтавчанку Ілону Лебедик підштовхнув карантин.
"Це було дуже зручно під час жорсткого карантину. Ввечері замовили, а зранку вже отримали свіжі овочі й фрукти. У ціні особливої різниці не відчули", - розповдає вона.
А тепер, каже жінка, в супермаркетах овочі й фрукти практично не купує.
"Карантин закінчився, а замовляємо продукти й досі. Бо це зручно. Живемо за містом у приватному будинку, велика сім'я. І це постійна необхідність овочів і фруктів. А в магазинах скуплятись дуже важко".
Інша клієнтка Вікторії Юлія Костєва теж хвалить зручність сервісу.
"Живу за містом. Під час карантину мінімально виїжджала, тому доставка продуктів врятувала. Це зручно. Замовляла і фрукти, і ягоди, й овочі. Отримувала все свіжим", - каже вона.