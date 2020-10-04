"Я все життя тікала від торгівлі" - як полтавчанка створила власний бізнес на карантині

Автор фото, Вікторія Герасименко Підпис до фото, Вікторія Герасименко каже, що раніше ніколи не прагнула займатися бізнесом

У березні, коли всю Україну фактично закрили на жорсткий карантин, полтавчанка Вікторія Герасименко залишилася без можливості купувати свіжі продукти.

Свого часу Вікторія здобула юридичну освіту, працювала у поліції, суді. Згодом зрозуміла, що така робота не для неї і вирішила здобути спеціальність із косметології.

Але карантин змусив її зайнятись доставкою свіжих овочів і фруктів. Нині ж вона продовжує працювати косметологом, має своїх постійних клієнтів і успішно поєднує це з торгівлею.

З чого усе почалося

Батьки Вікторії живуть за містом, і коли під час карантину скасували всі пасажирські перевезення, вони не могли виїхати за свіжими овочами й фруктами на ринок до міста.

Так у Вікторії народилася ідея нового бізнесу.

"У селі тільки невеликий продуктовий магазин. Був березень, той період, коли вітаміни чи фрукти були дуже необхідні. Їх я не могла там знайти. І зі своєю знайомою почала організовувати доставку овочів і фруктів. Окрім заробітку, я найбільше хотіла допомогти людям, які не могли вийти з дому", - розповідає вона.

У гаражі жінки облаштували невеликий склад, зробили полиці. Спочатку на оптовому ринку купляли продукти по кілограму, через кілька днів овочі та фрукти вже привозили коробками, через тиждень купляли мішками, а ще через кілька тижнів на прохання місцевих жителів замовили першу тонну картоплі.

"Дуже швидко все виходило. Як сказала моя бабуся: "Це у тебе в крові". Тому що в однієї моєї прабабусі була своя овочева база, інша бабуся все життя в торгівлі. Я ж, навпаки, все життя бігла від цього", - пояснює Вікторія.

Тактика і доброчинність

Автор фото, Олег Дубина

З першого дня створили групу в месенджері, де викладали фото фруктів і овочів.

"Спочатку люди дивувались. Бо не могли зрозуміти, в чому підступ - ціни ті ж самі, що і в магазині або навіть нижчі, але доставка безкоштовна. Сам факт полягав в тому, що ми повинні один одному допомогти", - каже Вікторія.

На це їм пояснювали, що у вартість продуктів вже заклали суму, яка покриває витрати на доставку. Люди почали звертатись, просили, щоб допомагали також і тим, хто через карантин залишився без роботи.

Згодом до Вікторії звернувся благодійний фонд "Карітас", і вже разом вони почали збирати "борщові набори", розвозити продукти нужденним родинам.

Кінець жорсткого карантину бізнесу не завадив, бо постійні клієнти переконали Вікторію відкрити свій павільйон.

Жінка з командою розробила власний бренд з кольорами, підібраними для того, щоб покупки могли робити і люди з вадами зору. В асортименті - апельсини, лимони, лайми. Це ті фрукти, які влітку на ринку знайти практично неможливо, тільки у супермаркетах.

Також на полицях є ананаси, яблука, персики, імбир, борщовий набір - буряк, капуста, картопля, морква, помідори, огірки. На прохання клієнтів можуть доставити й інші овочі.

"Був момент, коли я залишилась сама"

Павільйон має термінал для безготівкової оплати, що і досі новинка для полтавського ринку. Там також пропонують упаковувати продукти у крафтові пакети замість целофанових.

Автор фото, Олег Дубина

За словами Вікторії, є люди, які звикли тільки до пластикових пакетів, але є й ті, хто, навпаки, просить паперовий.

Біля павільйона обладнали під'їзд для людей з інвалідністю, щоб до нього зручно можна було під'їхати.

"У мене до карантину було спокійне життя. Але потім все змінилось", - розповідає жінка.

"Був момент, коли я залишилась сама. Виявилось, що справа не підійшла дівчині, з якою все це разом починали. Тоді я сіла і подумала: якщо це нікому не потрібно, то буду закриватись. Але потім пішли нові замовлення, знайшлися люди, яким потрібна була робота", - зазначає вона.

Вікторія так говорить про те, що її надихає в цій роботі:

"У нас дуже було багато чуйних людей, які вирішили допомагати. Наприклад, багато людей шили і передавали нам маски".

Зараз її підприємство возить продукти і в інші міста, і навіть отримує замовлення з інших країн - Польщі, Італії, Угорщини.

Ці замовлення робить переважно молодь, яка поїхала на заробітки і через пандемію не могла повернутись. А продукти вони замовляли для батьків, які залишились у Полтаві.

"Коронавірус і карантин повністю змінили моє життя. Я була людиною, яка все життя тікала від торгівлі. Просто потрібно було знайти те, що буде до душі", - каже Вікторія.

Але бізнесом вона свою справу не називає, оскільки серйозний доходу, каже вона, поки що немає. Більшість коштів йде на закупівлю, доставку, розробку реклами.

"Це те, чим я хотіла займатись. Отримую набагато більше задоволення, коли бачу, як "горять" очі людей".

У місті не виключають, що через ситуацію з коронавірусом пізніше восени чи взимку можуть запровадити жорсткіший карантин, але Вікторія до цього готова. Має овочеву базу з кондиціонерами, де можна тривалий час зберігати овочі й фрукти. Вже зараз почала заготівлю необхідних взимку продуктів, того ж борщового набору.

"Карантин мене не лякає. Напевне тому що я прийшла на ринок уже з цієї ситуації. Я підготовлена. Знаю, що знову звертатимуться люди, які знають, що є така доставка. І будуть звертатися люди, щоб працювати".

Що думають клієнти?

Автор фото, Олег Дубина

Вперше скористатись доставкою продуктів полтавчанку Ілону Лебедик підштовхнув карантин.

"Це було дуже зручно під час жорсткого карантину. Ввечері замовили, а зранку вже отримали свіжі овочі й фрукти. У ціні особливої різниці не відчули", - розповдає вона.

А тепер, каже жінка, в супермаркетах овочі й фрукти практично не купує.

"Карантин закінчився, а замовляємо продукти й досі. Бо це зручно. Живемо за містом у приватному будинку, велика сім'я. І це постійна необхідність овочів і фруктів. А в магазинах скуплятись дуже важко".

Інша клієнтка Вікторії Юлія Костєва теж хвалить зручність сервісу.

"Живу за містом. Під час карантину мінімально виїжджала, тому доставка продуктів врятувала. Це зручно. Замовляла і фрукти, і ягоди, й овочі. Отримувала все свіжим", - каже вона.