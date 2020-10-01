Ціни на опалення, осінній призов та місцеві вибори - чого очікувати в жовтні

Автор фото, UNIAN

Початок опалювального сезону, підвищення тарифів, осінній призов до армії, перехід на зимовий час і місцеві вибори - все це очікує на українців у жовтні 2020 року.

Що з теплом і газом?

У жовтні в Україні традиційно починається опалювальний сезон. Централізоване теплопостачання вмикають тоді, коли впродовж трьох днів поспіль середньодобова температура опускається нижче, ніж +8 градусів за Цельсієм. Зазвичай це відбувається у другій половині місяця.

Цього опалювального сезону газ для виробників тепла все ще продаватиме "Нафтогаз" в рамках PSO (Public service obligations).

Втім, у вересні "Нафтогаз" вже підвищив ціну на газ для тепловиків - до 5183 грн за тисячу кубів (з ПДВ і транспортуванням), що на 45% більше, ніж у серпні. При цьому в компанії нагадують, що це на 7% нижче ціни, яка була на початку цього року, і все ще менше, ніж у вересні минулого року.

А от газ для побутових споживачів, зокрема, і тих, хто використовує його для опалення, від серпня продається за ринковими цінами.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що у жовтні тисяча кубів газу коштуватиме українцям від 4700 до 5000 гривень, а ближче до зими ціна зросте.

Він також нагадав, що нині компанії, які постачають газ, пропонують своїм клієнтам різні програми фіксації ціни - від цілого року до 6-7 місяців опалювального сезону.

Наприклад, той таки "Нафтогаз" з 16 вересня пропонує побутовим споживачам зафіксувати на рік ціну газу на рівні 5,24 грн за куб. Місячна ціна палива від Нафтогазу у вересні становила 4,7 грн за куб. Такою самою вона залишилася і на жовтень.

Нині споживач може змінювати постачальника газу залежно від того, чия пропозиція здається йому вигіднішою.

Для тих, хто не може оплачувати комунальні послуги за ринковими цінами, продовжує діяти система державних субсидій.

Для того, щоб отримати субсидію на опалювальний сезон, треба звернутися до органів соцзахисту вже з 1 жовтня. Але перед цим треба розрахуватися із попередніми комунальними боргами. Ті, хто мали право на субсидію влітку, навіть якщо вона становила 0 гривень, мають отримати субсидію на холодну пору року автоматично.

Що з електрикою?

Напередодні 1 жовтня низка ЗМІ повідомили про плани уряду підвищити майже удвічі тарифи на електрику для населення, посилаючись при цьому на урядові матеріали.

У міністерстві енергетики спростували ці наміри.

"Міненерго та уряд неодноразово наголошували, що в умовах складної соціально-економічної ситуації ціна електричної енергії для населення до кінця поточного року залишатиметься незмінною", - повідомили на сайті відомства.

Там також нагадали, що тарифи на електрику залишаються незмінними від 2017 року, є найнижчими у Європі і становлять:

до 100 кВт/год - 90 коп. за кВт/год,

понад 100 кВт/год - 168 коп. за кВт/год.

З літа 2019 року ринок електроенергії в Україні запрацював за новими правилами. Навесні-влітку цього року окремі енергетичні компанії та весь ринок в цілому зіштовхнулися зі значними складностями, зокрема, і через мільярдні борги та недосконалу систему відшкодування за так званим "зеленим тарифом".

Проте ціни на електрику для населення, на відміну від цін на газ, і досі не є повністю ринковими і регулюються державою.

Старі гроші - на вихід

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, "Золота" велика гривня відходить у минуле

"Очищення" готівкової системи триває - з 1 жовтня з обігу вилучатимуть старі гроші - "жовті" монети і дрібні паперові банкноти. Зокрема, йдеться про:

монети 25 копійок,

монети 1 гривня жовтого кольору зразка 1996 року,

паперові банкноти зразка до 2003 року,

паперові банкноти 1 і 2 грн зразків 2003-2007 років.

Проте до 2023 року їх можна буде обміняти. Зокрема, до 30 вересня 2021 року - у всіх відділеннях банків, а після цього - лише у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль, ПУМБ).

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, 27 квітня в обіг виходять нові монети НБУ - номіналом 1 і 2 гривні.

За два попередні роки з обігу вилучили монети номіналами 1, 2 та 5 копійок і додали монети в 1, 2 та 5 гривень.

Місцеві вибори по-новому

На 25 жовтня в Україні призначені місцеві вибори, на яких українці голосуватимуть за мерів міст, сільських голів, а також депутатів до місцевої, районної та обласної рад.

Сам виборчий процес розпочався 5 вересня.

Вибори-2020 відбуватимуться за новим Виборчим кодексом та за новим адміністративно-територіальним устроєм

Осінній призов та інше

Автор фото, UNIAN

З 1 жовтня розпочинається осінній призов юнаків призовного віку (18-27 років) на строкову військову службу, який триватиме до кінця цього року. Цього разу до армії розраховують призвати 13 570 українців у віці від 18 до 27 років.

Це менше, ніж під час весняного призову, - тоді до армій пішли майже 16,5 тисяч призовників. Їм усім зробили тести на коронавірус.

Саме через коронавірус весняний призов, фактично, перетворився на літній, адже розпочався не у квітні, як завжди, у травні, і завершився 31 липня.

Ще однією особливістю того призову стало відправлення до військових частин призовників віком 18-19 років тільки за їхнім власним бажанням і письмовою згодою. А тим, хто вирішив продовжити навчання, надали відстрочку для оформлення відповідних документів до 1 жовтня.

Від початку жовтня на заміських дорогах необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Вважають, що увімкнені фари роблять авто помітнішим як для інших водіїв, так і для пішоходів, і можуть зменшити кількість аварій.

Ця норма діє з жовтня до травня, а її порушнику загрожує штраф 425 грн.

В ніч із суботи 24 жовтня на неділю 25 жовтня Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад.

Окрім того, до 31 жовтня в Україні діє адаптивний карантин.