Вірменія і Азербайджан знову воюють за Нагірний Карабах

Пропустити YouTube допис, 1 Підпис до відео, Увага: інші сайти можуть містити рекламу Кінець YouTube допису, 1

Вірменія та Азербайджан розпочали інтенсивні бойові дії один проти одного, намагаючись зміцнити позиції в регіоні Нагірного Карабаху.

Кількість загиблих з обох сторін може нараховувати десятки людей. Баку і Єреван повідомляють і про жертви серед мирного населення.

Обидві сторони демонструють свідчення успішних дій на лінії боїв. Це відеозаписи враження військової техніки противника.

Вірменія і Азербайджан оголосили мобілізацію. Туреччина заявила про солідарність з Азербайджаном.

Конфлікт у Нагірному Карабаху досягнув апогею в 90-ті роки. Тоді Азербайджан втратив контроль над частиною своєї території, де більшість населення складають вірмени.