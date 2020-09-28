Вірменія і Азербайджан знову воюють за Нагірний Карабах
Вірменія та Азербайджан розпочали інтенсивні бойові дії один проти одного, намагаючись зміцнити позиції в регіоні Нагірного Карабаху.
Кількість загиблих з обох сторін може нараховувати десятки людей. Баку і Єреван повідомляють і про жертви серед мирного населення.
Обидві сторони демонструють свідчення успішних дій на лінії боїв. Це відеозаписи враження військової техніки противника.
Вірменія і Азербайджан оголосили мобілізацію. Туреччина заявила про солідарність з Азербайджаном.
Конфлікт у Нагірному Карабаху досягнув апогею в 90-ті роки. Тоді Азербайджан втратив контроль над частиною своєї території, де більшість населення складають вірмени.
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