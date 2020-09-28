Без імені та обличчя. Як білоруські силовики підтримують Лукашенка
У Мінську пройшов уже сьомий марш опозиції проти фальсифікацій на виборах. Кілька сотень людей заарештовані.
Майже всю верхівку білоруського протестного руху вже або затримали, або вигнали з країни.
Та попри це люди продовжують виходити на вулиці, а силовики продовжують їх бити та затримувати.
На що і на кого спирається зараз Олександр Лукашенко? Репортаж кореспондента ВВС Джони Фішера з Мінська.
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