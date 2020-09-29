Сезон павуків: чому закохані павукоподібні лізуть у наші будинки

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Настає найстрашніший для багатьох людей час року: сезон павуків. Але те, що може бути нестерпним для нас, насправді є любовним вибухом для павукоподібних, коли вони шукають кохання.

"Ті, кого ми бачимо у своєму будинку, - це, як правило, самці домашніх павуків", - розповідає Радіо 1 Newsbeat ентомолог Річард Джонс.

За його словами, павуки, яких ми часто бачимо на килимі чи десь поруч із собою, це переважно самці, які виходять з якогось місця, де у них були любовні заняття.

"Вони рухливіші, ніж самки. І тому ми бачимо їх у цю пору року".

Домашні павуки походять від видів, які жили у Середземномор'ї або Північній Африці, саме тому їм подобається жити в наших теплих, сухих будинках, і їх не можна знайти в садочку.

Садові павуки ж не надто зацікавлені входити в приміщення.

"Садові павуки зараз виглядають дуже великими і добре помітними. Але вони залишаються істотами на відкритому повітрі, і вони не вторгаються в наші будинки", - розповів Річард Джонс.

Хоча він і каже, що коли домашній павук хоче пролізти крізь ваше вікно, це тому, що хтось із ваших сусідів вигнав його із своєї домівки.

Міфи про павуків

Незважаючи на міфи, павуки навмисно не заповзають нам у рот, коли ми спимо, вони не несуть яєць у людей, а у Великій Британії більшість павуків навіть не могли б вас вкусити, якщо б захотіли.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Спіймайте домашнього павука і помістіть за вікно - він хотітиме повернутись назад

"Більшість з них просто не можуть розкрити щелепи настільки широко, щоб вкусити людський палець", - говорить Річард Джонс.

За його словами, це можна порівняти з тим, як хтось намагається відкусити баскетбольний м'яч.

"І навіть якщо павуки можуть розкрити свої щелепи настільки широко, їхні ікла просто недостатньо потужні, щоб проникнути в жорстку шкіру людини".

Звичайно, є винятки. Ви могли чути про фальшивих павуків-вдів, які можуть вкусити.

Але потрібно було б справді їх знервувати, щоб змусити атакувати.

"Якщо павук біжить по тілу - або ви тримаєте його на долоні, то їм нічого не загрожує. Вони не усвідомлюють, що піддаються нападу, і тому не будуть кусати".

Експерт вважає, що скільки б ви не прибирали під диваном - у вашому будинку є безліч домашніх павуків.

"Думаю, навіть у найчистішому і найменшому будинку буде від 20 до 40 павуків", - вважає Річард Джонс.