Найбільша катастрофа на Балтиці у мирний час: "Естонію" могла потопити субмарина

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До загибелі майже тисячі людей й катастрофи порому "Естонія" в 1994 році могло призвести зіткнення з підводним човном.

Про це свідчать нові дані щодо найбільшої морської катастрофи на Балтиці у мирний час, які зараз обговорюють в Естонії та Швеції.

Шведські кінематографісти виявили в корпусі "Естонії" дірку, про яку нічого не йдеться в офіційному звіті про аварію порому. Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас оголосив про необхідність проведення нового розслідування.

Аварія порома "Естонія" стала однією з найбільших морських катастроф мирного часу: з 989 людей вижили всього 137.

Судно затонуло на шляху з Таллінна в Стокгольм в ніч на 28 вересня 1994 року.

Це найбільша катастрофа судна в Балтійському морі в мирний час.

У 1997 році опублікували звіт про розслідування катастрофи, який був визнаний Естонією, Швецією і Фінляндією. У ньому говориться, що причиною затоплення стало те, що відвалились носові ворота (візор), а також сильний шторм.

Після цього ЗМІ опублікували кілька альтернативних версій, за однією з яких причиною аварії став вибух на борту порома. Родичі шведських і естонських загиблих вимагали проведення нового розслідування, проте влада заборонила занурення в районі затоплення порома.

Минулого року шведський документаліст Хенрік Евертссон, попри заборону, спустив до остова судна робота. Кадри виявили пробоїну довжиною близько чотирьох метрів і шириною близько 1,2 метра.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Таллінні щороку згадують жертв трагедії

Кадри увійшли в новий фільм Евертссона "Естонія": знахідка, яка змінює все". Опитані документалістами експерти стверджують, що діра не могла утворитися через вибух на борту, більш ймовірним є зіткнення з якимсь об'єктом.

Професор морських технологій Йорген Амадал, який фігурує серед експертів фільму, стверджує, що подібні пошкодження могли бути викликані ударом силою в 500 - 600 тонн, пише шведська Aftonbaldet.

Колишній державний прокурор Естонії Маргус Курм, який очолював комісію з розслідування загибелі порома Естонія, сказав, що пошкодження могло бути викликано зіткненням з підводним човном.

"Враховуючи, що центр розриву розташований нижче рівня води, а також з огляду на те, що ніхто ніколи не говорив, що разом з "Естонією" затонуло ще якесь судно, яке йшло на воді поруч, і що ніхто з тих, що вижили, не розповідав, що бачив поруч надводне судно, найбільш ймовірним є те, що "Естонія" зіткнулася з підводним човном", - цитує Курма естонський портал Delfi.

Експерти поки що не висувають версій, чия це могла бути субмарина.

Міністри закордонних справ Фінляндії, Швеції та Естонії в спільній заяві вказали, що нова інформація буде оцінюватися з дотриманням поваги до померлих.