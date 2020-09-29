Нагірний Карабах: загинули 84 вірменські військові, наступ Азербайджану триває

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Азербайджанська бронетехніка прямує на війну

Вночі в Нагірному Карабаху тривали запеклі бої між азербайджанськими та вірменськими військовими. Кількість жертв конфронтації продовжує зростати.

Міноборони невизнаної Нагірно-Карабаської республіки визнало втрату 26 військових під час боїв у понеділок. Загалом, його втрати з неділі досягли 84 військових.

Міністерство оборони Вірменії з початку спалаху бойових дій не оприлюднило цифри загиблих. Водночас у Карабаху служать військовослужбовці з міжнародно визнаної території Вірменії - армія Вірменії та Нагірного Карабаху фактично є єдиною.

Азербайджан не повідомляє офіційну інформацію про втрати. Водночас обидві сторони конфлікту стверджують про сотні вбитих військових супротивника.

Нинішня військова конфронтація Вірменії та Азербайджану є найбільшою з 1994 року, коли закінчилася війна між двома країнами. У боях використовують бронетехніку, артилерію, безпілотні апарати та обмежено - авіацію.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність "повністю вирішити" проблему конфлікту в Карабаху та "відновити історичну справедливість".

Водночас прем'єр Вірменії Нікол Пашинян відзначив, що вірмени готові до війни: "Вірменський народ готовий до війни, адже завжди усвідомлював, що насаджувана в Азербайджані вірменофобія, ворожнеча і ненависть не могли призвести до інших результатів".

Водночас він попередив, що конфлікт може вилитися у велике міжнародне зіткнення.

Обидві сторони конфлікту запровадили воєнний стан і оголосили мобілізацію.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ані Ільхам Алієв (праворуч), ані Нікол Пашинян не збираються йти на поступки

Туреччина, союзниця Азербайджану, закликала Вірменію повністю вивести свої війська з Нагірного Карабаху. Головний радник турецького президента Реджепа Ердогана Ільнур Чевік заявив також, що Туреччина запевнила Баку в своїй підтримці, яких би масштабів не набув конфлікт. Крім того, Анкара вважає, що Баку може діяти, як забажає.

Вірменія продовжує звинувачувати Туреччину в спробі втрутитися в конфлікт. Президент Вірменії Армен Саркісян звинуватив її в підтримці Азербайджану винищувачами F-16 і найманцями. Туреччина це заперечує.

Водночас генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав сторони до деескалації та перемовин, такий же заклик зробив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у розмові з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Наступ Азербайджану продовжується

Міноборони Азербайджану повідомило про запеклі бої в ніч проти вівторка на лінії зіткнення азербайджанських та вірменських військових в зоні конфлікту.

"У ніч на 29 вересня тривали бої уздовж всієї лінії фронту. Вірменська сторона здійснила контратаки у Фізулі-Джабраїльскому та Агдере-Тертерському напрямках фронту з метою повернути втрачені позиції, але азербайджанська армія негайно припиняла ці спроби", - стверджують азербайджанські військові.

Наразі запеклі бої тривають, випливає з повідомлення Міноборони Азербайджану.

Крім того, в Баку заявляють, що "вірменські військові з території Варденіського району Вірменії ведуть артобстріл Дашкесанського району Азербайджану".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мешканці Баку вітають азербайджанську військову техніку

Міноборони Азербайджану також повідомляє, що вранці у вівторок триває наступ азербайджанської армії в напрямку міста Фізулі: "Ще чотири танка вірменської армії знищені нашими солдатами на Фізулі-Джебраїльському напрямку фронту".

Представник Міноборони Вірменії Арцруні Ованесян раніше повідомив, що збройні сили Азербайджану "почали посилену артпідготовку, готується черговий напад".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вірменські добровольці у Єревані

Зростає кількість жертв серед цивільних

У місті Гадрут в Нагорному Карабаху, одна цивільна людина загинула, та ще троє поранені. Про це повідомив керівник міста.

"Удар безпілотник завдав по двору будинку. Загинула жінка похилого віку, троє жителів поранені", - стверджує він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вірменська жінка у бомбосховищі в столиці невизнаного Нагорного Карабаху - Степанакерті

ЗМІ Вірменії повідомили про загибель дев'ятирічної дитини внаслідок обстрілу карабахського міста Мартакерт азербайджанськими військовими. За даними медиків, що працюють в Мартакерті, дитина та її мати отримали вогнепальні поранення.

Раніше у вірменських ЗМІ повідомлялося про загибель ще однієї дитини в Мартакерті - дев'ятирічної дівчинки, яка потрапила під обстріл разом зі своєю бабусею.

Повідомляється про втрати і серед азербайджанського цивільного населення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сліди обстрілу в азербайджанському місті Тартар