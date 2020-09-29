Кількість жертв коронавірусу перевищила мільйон

Автор фото, Getty Images

З початку пандемії кількість жертв коронавірусу COVID-19 перевищила один мільйон людей. Про це свідчать дані Університету Джона Гопкінса, чия мапа відображає кількість хворих і жертв коронавірусу по всьому світу.

Половина жертв коронавірусу припадає на чотири країни: США - понад 20% від загальної кількості померлих, Бразилію - понад 14%, Індію - майже 10%, Мексику - майже 8%.

Перші випадки захворювання новим коронавірусом зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року.

11 березня 2020 року ВОЗ оголосила про пандемію коронавірусу, після чого низка країн світу запровадила жорсткий карантин. У травні-червні жорсткі карантинні обмеження скасували у більшості країн, проте у вересні деякі країни знову почали закривати кордони і запроваджувати жорсткий карантин в окремих регіонах.

Країни з найбільшою кількістю жертв

Автор фото, Getty Images

Топ-10 країн за кількістю жертв виглядає так:

США - 205 тисяч померлих

Бразилія - 142 тисяч

Індія - 96 тисяч

Мексика - 76 тисяч

Британія - 42 тисячі

Італія - 35 тисяч

Перу - 32 тисячі

Франція - 31 тисяча

Іспанія - 31 тисяча

Іран - 25 тисяч

Водночас офіційну статистику жертв, надану Іраном та Китаєм, де від коронавірусу, за офіційними даними, померли 4739 людей, неодноразово ставили під сумнів.

В Україні від коронавірусу станом на 29 вересня померли 4065 людей.

У Росії, за офіційними даними, від коронавірусу померли 20 тисяч людей - вона на 12-му місці у світі за кількістю жертв.

Науковці не очікують зменшення кількості жертв пандемії найближчим часом.

"Ми не бачимо, щоб рівень смертей знижувався", - сказала BBC медична дослідниця Ненсі Бакстер, керівниця Melbourne's School of Population and Global Health.

"Від 18 травня у світі фіксували понад тисячу смертей на день, і, схоже на те, що поки Covid-19 беруть під контроль в одному місці - він виходить із-під контролю в іншому. Тож, на жаль, ми остерігаємося схожого числа смертей, аж поки не розроблять і не почнуть використовувати вакцину".