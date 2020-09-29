Очевидець розповів, як палав Ан-26 і як він рятував курсантів
Харків'янин Ярослав Тарасов, який їхав до Чугуєва, в момент падіння Ан-26 опинився за сотню метрів від місця катастрофи.
Хлопець одразу кинувся допомагати курсанту, якого охопило полум'я.
Ярослав розповідає про перші миті після катастрофи і реакцію більшості людей, які проїжджали трасою.
Хлопець обурений, що багато людей просто знімали цю трагедію на телефони, навіть не намагаючись надати першу допомогу.
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