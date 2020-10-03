Кам’яні вишиванки на будинках і люди, які їх рятують

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"Це місто-сад, місто-мрія, яке носило завуальований код України", - каже про Нову Каховку архітекторка та місцева жителька Тетяна Євсеєва.

Автор художнього оформлення міста - художник-бойчукіст Григорій Довженко, який приїхав під час його створення у 1950-х роках.

Волонтери на чолі з Тетяною з 2016 року розчищають авторські панно художника - так звані "кам'яні вишиванки" - відновлюючи зовнішній вигляд будинків. Усього вони вже врятували від забуття вісім будівель, і не збираються зупинятися.